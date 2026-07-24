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Miss Universe Panamá 2026 ya tiene fecha: 28 candidatas competirán por la corona nacional

Panamá prepara una nueva edición de Miss Universe con 28 candidatas rumbo a la gran final de 2026
Panamá prepara una nueva edición de Miss Universe con 28 candidatas rumbo a la gran final de 2026 Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 14:45
La nueva reina de Panamá será elegida el 5 de septiembre de 2026 entre 28 candidatas de distintas regiones del país.

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La Organización Señorita Panamá S.A., representante oficial de Miss Universe en el país, confirmó la realización de Miss Universe Panamá 2026, un evento que reunirá a candidatas de diferentes regiones del territorio nacional para disputar la corona que llevará a una representante panameña al escenario internacional.

La gala final del certamen se celebrará el sábado 5 de septiembre de 2026 en la Arena Roberto Durán, en la ciudad de Panamá, donde se anunciará a la nueva soberana nacional.

Para esta edición, 28 candidatas participarán en una competencia que busca destacar la belleza, preparación, talento y representación cultural de las distintas zonas del país.

El concurso coincidirá con la celebración de los 75 años de Miss Universe, por lo que la organización prepara una producción especial que incluirá moda, entretenimiento, innovación y elementos de la cultura panameña.

Miss Universe Panamá 2026 prepara una agenda llena de moda, cultura y talento nacional.

La agenda del evento arrancará el domingo 9 de agosto con el Miss Universe Panamá Runway, una actividad dedicada a la presentación de las candidatas, la moda y el impulso de las industrias creativas nacionales.

Luego se desarrollará la Gala Viva Panamá, competencia preliminar del certamen, el viernes 4 de septiembre en la Arena Roberto Durán, como antesala de la gran final.

La organización destacó que Miss Universe Panamá busca consolidarse como una plataforma para promover el turismo, la cultura, el folclore, el arte y el talento creativo del país, además de proyectar la identidad panameña ante millones de espectadores a nivel internacional.

La edición 2026 reunirá a productores, diseñadores, artistas, estilistas y otros profesionales que formarán parte de la puesta en escena de uno de los eventos de mayor proyección del país.

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