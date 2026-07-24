Miss Universe Panamá 2026 ya tiene fecha: 28 candidatas competirán por la corona nacional

La Organización Señorita Panamá S.A., representante oficial de Miss Universe en el país, confirmó la realización de Miss Universe Panamá 2026, un evento que reunirá a candidatas de diferentes regiones del territorio nacional para disputar la corona que llevará a una representante panameña al escenario internacional.

La gala final del certamen se celebrará el sábado 5 de septiembre de 2026 en la Arena Roberto Durán, en la ciudad de Panamá, donde se anunciará a la nueva soberana nacional.

Para esta edición, 28 candidatas participarán en una competencia que busca destacar la belleza, preparación, talento y representación cultural de las distintas zonas del país.

El concurso coincidirá con la celebración de los 75 años de Miss Universe, por lo que la organización prepara una producción especial que incluirá moda, entretenimiento, innovación y elementos de la cultura panameña.