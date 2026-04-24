Miss Universo celebrará sus 75 años en Puerto Rico: Panamá también marca historia en el certamen

El certamen Miss Universe ya tiene sede para una de sus ediciones más especiales. Puerto Rico fue confirmado como anfitrión del 75 aniversario del concurso, cuya gran final se realizará en noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico.

Esta edición, considerada histórica por tratarse del aniversario de diamante, reunirá a candidatas de todo el mundo en un evento que promete destacar lo mejor de la trayectoria del certamen.

Cabe destacar que aún no se revela ni el día ni el mes en que se realizará la edición 75 de Miss Universo, lo que sí es que sea para noviembre como acostumbra hacerse.

Panamá, parte del legado de Miss Universe

En medio de esta celebración, Panamá también tiene un lugar importante en la historia del concurso. En 2026 se cumplen 40 años de Miss Universe 1986, edición que se realizó en el país.

El evento tuvo como escenarios el Teatro Anayansi de Atlapa y el entonces Caesar Park Hotel, hoy conocido como Sheraton Grand, marcando la primera vez que Panamá fue sede del certamen.

Una corona que también conecta con Panamá

En aquella edición celebrada en territorio panameño, la ganadora fue la venezolana Bárbara Palacios, quien se convirtió en Miss Universe 1986 y dejó una huella en la historia del concurso.