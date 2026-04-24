Congreso Mundial de Zonas Francas debatirá en Panamá el futuro del comercio y la inversión

Francas, una cita en la que líderes empresariales y políticos analizarán el futuro del comercio y la inversión, y buscarán darle al sector un impulso como motor de desarrollo, integración regional y diversificación económica.

El evento, organizado por la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO) en alianza con el Gobierno de Panamá, se desarrollará bajo el lema “Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: desafíos y oportunidades” y pretende ofrecer una plataforma estratégica para el diálogo y la colaboración orientada a impulsar un crecimiento resiliente, digital y sostenible en una economía global en transformación.

“El Congreso Mundial sirve como una plataforma clave para definir la agenda del comercio global y redefinir el papel de las zonas como catalizadores del crecimiento económico sostenible. Esta edición subraya la importancia de la innovación, la transformación digital y los ecosistemas económicos integrados para impulsar la competitividad y la creación de valor a largo plazo”, afirmó el presidente de la World FZO, Mohammed Al Zarooni.

El evento será inaugurado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y reunirá a ministros, altos funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones multinacionales y multilaterales para analizar el futuro del comercio global, la inversión y la competitividad de las zonas económicas, informó la World FZO en un comunicado.

Se espera la presencia de más de 1.500 responsables de políticas públicas, líderes empresariales y ejecutivos de alto nivel de zonas francas provenientes de distintas regiones del mundo, que analizarán el contexto marcado por cambios geopolíticos, la aceleración de la digitalización y la creciente agenda de sostenibilidad.

Uno de los objetivos del congreso es examinar cómo las zonas francas pueden fortalecer su papel como motores de diversificación económica, desarrollo industrial e integración regional.

“El congreso proporciona un entorno estructurado para el intercambio de conocimiento, el diálogo de políticas públicas y el desarrollo de alianzas, reforzando el papel de las zonas como plataformas para la innovación, la inversión y el crecimiento económico inclusivo”, agregó Al Zarooni, quien estará en la ceremonia inaugural del evento.

El congreso incluirá un programa que contempla mesas redondas ministeriales, sesiones plenarias y diálogos de liderazgo sobre transformación digital, sostenibilidad y cadenas regionales de valor, entre las cuales destacan la Mesa Ministerial del Caribe, la Mesa Ministerial de América Latina, la Mesa de Integración del Mercosur y la Mesa de Zonas Francas BRICS+.

Asimismo, el programa del evento pondrá énfasis en el impacto de las tecnologías emergentes en la competitividad, con espacios enfocados en inteligencia artificial, infraestructura inteligente y comercio digital, así como paneles que abordarán asuntos como liderazgo, conectividad comercial y transformación industrial sostenible.

El evento también incorporará iniciativas orientadas al diálogo de políticas y fortalecimiento de capacidades, así como encuentros entre inversionistas y espacios diseñados para facilitar alianzas y oportunidades de inversión.