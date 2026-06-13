El campus saturado: el currículum oculto de la gobernanza universitaria

Mientras el discurso oficial de los procesos electorales aboga por la transformación universitaria, el currículum oculto desmiente esta retórica en la práctica diaria. Las campañas actuales presentan una saturación plástica y visual que, tal como advierten las críticas contemporáneas, demuestra que el poder institucional se gestiona a través del impacto perceptivo y despliegue de recursos cosméticos, convirtiendo el campus en un espacio de consumo masivo y relegando la discusión científica y tecnológica a un plano poco relevante.