Crece el uso del dinero plástico en Panamá: las tarjetas con las tasas más caras y más baratas del mercado

El dinero plástico se consolida como la principal herramienta de financiamiento de los panameños para atender necesidades de liquidez, compras y gastos asociados al consumo cotidiano. Según cifras de APC Experian al cierre de abril de 2026, el saldo de tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó los $2,977 millones, un crecimiento de 7.4% respecto al año anterior. Este dinamismo se refleja en la activación de 22,604 nuevas tarjetas bancarias en un solo mes, consolidándose como el primer producto de mayor colocación, por encima de los préstamos personales. Sin embargo, el “Estudio comparativo de Tarjeta de Crédito y Financiamiento” de la primera semana de mayo de 2026, elaborado por la Acodeco y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) bajo la Ley 81 de 2009, devela que este auge expone a los usuarios a costos drásticamente polarizados. Frente a este panorama, Javier Motta, director de Estabilidad Financiera de la SBP, matiza el impacto de este crecimiento al revelar que el comportamiento de la cartera se ha venido moderando en comparación con periodos anteriores. “Hace unos años nos preocupó mucho porque venía creciendo de manera exponencial”, explicó Motta en un reciente encuentro con periodistas donde se presentó el Informe de Actividad Bancaria (IAB) al mes de abril de 2026, detallando que el ritmo de expansión promedio superaba el 10%. No obstante, el funcionario aclaró que desde el año pasado la tendencia ha sido hacia la estabilidad debido a las estrategias de mitigación de riesgo aplicadas por el propio sistema. “Con la pandemia sí se utilizó mucho (la tarjeta) y lo que se hizo fue una práctica donde los bancos le dijeron [al cliente]: bueno, si quieres para ayudarte, te voy a pasar un préstamo personal”, comentó el director. Ante las tasas actuales, Motta explicó que un préstamo personal puede tener una tasa del 7, 8% versus 24% que tiene la tasa de tarjeta de crédito promedio. “Eso hizo que se balanceara un poco este crecimiento”, apuntó Motta.

Tasas más bajas y más altas

Con 22,604 nuevas tarjetas activadas en un mes (abril), los consumidores panameños enfrentan tasas de interés que oscilan entre el 11% y el 28% anual. El informe de 2026 de la Acodeco (mayo) reveló que las tasas promedio de interés nominal anual más bajas se encuentran en el segmento Visa o Mastercard Empresarial con 0% dispuesta por Citibank, S.A.; Corporativa o Corporate, con 11%, fijada por MMG Bank Corporation; Visa o MC, con 11.50%, establecida por Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Platino o Platinum, con 12%, ofrecida por Banco de Occidente, Panamá; y la Visa o Mastercard Dorada, con 13%, comercializada por Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. A estas les siguen Visa o Mastercard con 13.50%, en Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L.; Visa o Mastercard Clásica, con 15%, en Coopeve R.L (para asociados 15% para no asociados 18%) y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Oro Gold, con 16.50%, en Banistmo, S.A., mientras que Mercantil Bank, S.A. y Banco Nacional de Panamá ofrecen el mismo tipo de tarjeta con una tasa de 18%; Cash Back Clásica o Tradicional, con 18.99%, en Banco General, S.A.; y la Esencial o Standard, con 18.99%, disponible en Global Bank Corporation. En contraste, entre los segmentos con las tasas promedio de interés más altas se encuentran Visa o Mastercard y la Visa o Mastercard Clásica, con una tasa de 28%, aplicada por Banco Ficohsa (Panamá), S.A.; Esencial o Standard, con 27.99%, listada por Global Bank Corporation y por Multibank Inc. (ahora fusionado con BAC); Cash Back Clásica o Tradicional, con 26.49%, cargada por St. Georges Bank & Company Inc; Visa o Mastercard Dorada y Visa o MC, con 26% cada una, ofrecida por Banco Ficohsa (Panamá), S.A.; Oro o Gold, con 25.44%, facturada por BAC International Bank Inc.; Oro o Gold con 24.70% en St. Georges Bank & Company Inc.; Visa o Mastercard Empresarial con 23.50%, en St. Georges Bank & Company Inc.; Corporativa o Corporate con 22.99% tasada por Multibank Inc. (ahora fusionado con BAC); y Platino o Platinum con 22% en Banco Mercantil .

Costo de anualidades más bajas y más altas

De acuerdo con la información de la Acodeco, el segmento con el costo de anualidad más bajo es la Visa o Mastercard Clásica, con $00.00, en Banco General S.A., Credicorp Bank, BAC International Banl Inc. y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Visa o Mastercard empresarial, con 00.00% en Citibank, S.A, BAC International, Bank Inc, Banco Nacional de Panamá; y la Visa o Mastercard Dorada con $00.00, en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., Credicorp Bank, S.A. y Banistmo, S.A.; así como la Visa o MC con $00.00, dada por la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., Credicorp Bank, S.A., Banco General, S.A. y Global Bank Corporation. Otros segmentos con las anualidades más bajas del mercado son: Esencial o Standard con $25.00, ofertada por Banisi S.A.; Visa o Masterdcard con $40.00 en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L.; Cash Back Clásica o Tradicional con $50.00 en Global Bank Corporation; Corporativa o Corporate con $59.00, en Credicorp Bank, S.A.; Oro o Gold con $75.00 en por Banco General, S.A.; y Platino o Platinum con $84.00 en Davivienda (Panamá).

Costo de anualidades más altas