Crece el uso del dinero plástico en Panamá: las tarjetas con las tasas más caras y más baratas del mercado

Por su parte, entre los tipos de tarjeta con los costos de anualidades más altos del mercado se encuentran: Visa o MC, con una tasa anual de $155.00 en St. Georges Bank &amp; Company Inc.; Platino o Platinum (Banisi, S.A.) y Visa o Mastercard Empresarial con una anualidad de $150.00 (MMG Bank Corporation, Global Bank Corporation, BI Bank, Banisi S.A. y Banesco, S.A.); Corporativa o Corporate con $140.00 en Metrobank, S.A.; Visa o Mastercard Dorada, con $115.00 en St. Georges Bank &amp; Company Inc.; Oro o Gold con $100.00, tasada por Banisi, S.A. y Multibank, Inc.; Visa o Mastercard, con $90.00, sostenida por Banco Ficohsa (Panamá), S.A.; Cash Back Clásica o Tradicional, con $85.00, implementada por Multibank, Inc.; Visa o Mastercard Clásica, con $84.00 ofrecida en Banesco (Panamá), S.A. y St. Georges Bank &amp; Company Inc.; y Esencial o Standard con $75.00 en Banco Ficohsa (Panamá), S.A. y Caja de Ahorros.Esta estructura de costos coincide con una morosidad del 8.5% en tarjetas al cierre de abril de 2026, un desafío de cartera superior al de préstamos de auto o hipotecas, reveló APC Experian. Sobre la capacidad de pago del consumidor frente a estas deudas, el funcionario de la SBP añadió que en cuanto al ratio de endeudamiento, lo que sí monitorean son los rangos: las personas que ganan hasta $800 tienen un ratio 'más elevado', y ya no es 40%, es alrededor del 48%. 'Ellos destinan mucho más de su cheque para cumplir esas obligaciones y por eso nosotros analizamos estos rubros de la cartera de hogares', señaló Motta; sin embargo, aseguró: 'No hemos visto incremento en la morosidad de tarjeta. En un momento dado, el año pasado, sí venía creciendo, no obstante, como señalé, y en este análisis que nosotros hacemos en el informe de estabilidad financiera, sí vemos que hay codeudores que hacen que en un momento dado, si una persona pierde el trabajo, pueda tener un colchón para por lo menos tener pagos mínimos que le permita no entrar en una categoría de riesgo mayor', subrayó Motta.APC Experian, por su parte, dijo que el comportamiento crediticio en tarjetas genera un impacto directo sobre el acceso futuro a financiamiento en sectores como retail, financieras, cooperativas e incluso telecomunicaciones, donde las entidades evalúan el riesgo del consumidor. Por ello, Acodeco recuerda que esta información es referencial y exhorta a los cuentahabientes a analizar el mercado de forma integral. El estudio brinda las herramientas para evaluar la adquisición de un plástico o una compra de saldo con tasas más bajas, recomendando medir detenidamente la capacidad de pago y los costos adicionales obligatorios, tales como el costo de anualidad, seguros contra fraude, desgravamen, cargos por pagos atrasados, sobregiros y adelantos en efectivo.