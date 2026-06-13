  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Crece el uso del dinero plástico en Panamá: las tarjetas con las tasas más caras y más baratas del mercado

Crece el uso del dinero plástico en Panamá: las tarjetas con las tasas más caras y más baratas del mercado
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 14/06/2026 00:00
Mientras las familias inyectan $2,977 millones al mercado de tarjetas, el reporte oficial de Acodeco destapa diferencias extremas con intereses que van desde el 11% hasta un tope del 28%

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El dinero plástico se consolida como la principal herramienta de financiamiento de los panameños para atender necesidades de liquidez, compras y gastos asociados al consumo cotidiano.

Según cifras de APC Experian al cierre de abril de 2026, el saldo de tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó los $2,977 millones, un crecimiento de 7.4% respecto al año anterior. Este dinamismo se refleja en la activación de 22,604 nuevas tarjetas bancarias en un solo mes, consolidándose como el primer producto de mayor colocación, por encima de los préstamos personales.

Sin embargo, el “Estudio comparativo de Tarjeta de Crédito y Financiamiento” de la primera semana de mayo de 2026, elaborado por la Acodeco y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) bajo la Ley 81 de 2009, devela que este auge expone a los usuarios a costos drásticamente polarizados.

Frente a este panorama, Javier Motta, director de Estabilidad Financiera de la SBP, matiza el impacto de este crecimiento al revelar que el comportamiento de la cartera se ha venido moderando en comparación con periodos anteriores. “Hace unos años nos preocupó mucho porque venía creciendo de manera exponencial”, explicó Motta en un reciente encuentro con periodistas donde se presentó el Informe de Actividad Bancaria (IAB) al mes de abril de 2026, detallando que el ritmo de expansión promedio superaba el 10%. No obstante, el funcionario aclaró que desde el año pasado la tendencia ha sido hacia la estabilidad debido a las estrategias de mitigación de riesgo aplicadas por el propio sistema. “Con la pandemia sí se utilizó mucho (la tarjeta) y lo que se hizo fue una práctica donde los bancos le dijeron [al cliente]: bueno, si quieres para ayudarte, te voy a pasar un préstamo personal”, comentó el director.

Ante las tasas actuales, Motta explicó que un préstamo personal puede tener una tasa del 7, 8% versus 24% que tiene la tasa de tarjeta de crédito promedio. “Eso hizo que se balanceara un poco este crecimiento”, apuntó Motta.

Tasas más bajas y más altas

Con 22,604 nuevas tarjetas activadas en un mes (abril), los consumidores panameños enfrentan tasas de interés que oscilan entre el 11% y el 28% anual. El informe de 2026 de la Acodeco (mayo) reveló que las tasas promedio de interés nominal anual más bajas se encuentran en el segmento Visa o Mastercard Empresarial con 0% dispuesta por Citibank, S.A.; Corporativa o Corporate, con 11%, fijada por MMG Bank Corporation; Visa o MC, con 11.50%, establecida por Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Platino o Platinum, con 12%, ofrecida por Banco de Occidente, Panamá; y la Visa o Mastercard Dorada, con 13%, comercializada por Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.

A estas les siguen Visa o Mastercard con 13.50%, en Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L.; Visa o Mastercard Clásica, con 15%, en Coopeve R.L (para asociados 15% para no asociados 18%) y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Oro Gold, con 16.50%, en Banistmo, S.A., mientras que Mercantil Bank, S.A. y Banco Nacional de Panamá ofrecen el mismo tipo de tarjeta con una tasa de 18%; Cash Back Clásica o Tradicional, con 18.99%, en Banco General, S.A.; y la Esencial o Standard, con 18.99%, disponible en Global Bank Corporation.

En contraste, entre los segmentos con las tasas promedio de interés más altas se encuentran Visa o Mastercard y la Visa o Mastercard Clásica, con una tasa de 28%, aplicada por Banco Ficohsa (Panamá), S.A.; Esencial o Standard, con 27.99%, listada por Global Bank Corporation y por Multibank Inc. (ahora fusionado con BAC); Cash Back Clásica o Tradicional, con 26.49%, cargada por St. Georges Bank & Company Inc; Visa o Mastercard Dorada y Visa o MC, con 26% cada una, ofrecida por Banco Ficohsa (Panamá), S.A.; Oro o Gold, con 25.44%, facturada por BAC International Bank Inc.; Oro o Gold con 24.70% en St. Georges Bank & Company Inc.; Visa o Mastercard Empresarial con 23.50%, en St. Georges Bank & Company Inc.; Corporativa o Corporate con 22.99% tasada por Multibank Inc. (ahora fusionado con BAC); y Platino o Platinum con 22% en Banco Mercantil .

Costo de anualidades más bajas y más altas

De acuerdo con la información de la Acodeco, el segmento con el costo de anualidad más bajo es la Visa o Mastercard Clásica, con $00.00, en Banco General S.A., Credicorp Bank, BAC International Banl Inc. y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Visa o Mastercard empresarial, con 00.00% en Citibank, S.A, BAC International, Bank Inc, Banco Nacional de Panamá; y la Visa o Mastercard Dorada con $00.00, en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., Credicorp Bank, S.A. y Banistmo, S.A.; así como la Visa o MC con $00.00, dada por la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., Credicorp Bank, S.A., Banco General, S.A. y Global Bank Corporation.

Otros segmentos con las anualidades más bajas del mercado son: Esencial o Standard con $25.00, ofertada por Banisi S.A.; Visa o Masterdcard con $40.00 en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L.; Cash Back Clásica o Tradicional con $50.00 en Global Bank Corporation; Corporativa o Corporate con $59.00, en Credicorp Bank, S.A.; Oro o Gold con $75.00 en por Banco General, S.A.; y Platino o Platinum con $84.00 en Davivienda (Panamá).

Costo de anualidades más altas

Por su parte, entre los tipos de tarjeta con los costos de anualidades más altos del mercado se encuentran: Visa o MC, con una tasa anual de $155.00 en St. Georges Bank & Company Inc.; Platino o Platinum (Banisi, S.A.) y Visa o Mastercard Empresarial con una anualidad de $150.00 (MMG Bank Corporation, Global Bank Corporation, BI Bank, Banisi S.A. y Banesco, S.A.); Corporativa o Corporate con $140.00 en Metrobank, S.A.; Visa o Mastercard Dorada, con $115.00 en St. Georges Bank & Company Inc.; Oro o Gold con $100.00, tasada por Banisi, S.A. y Multibank, Inc.; Visa o Mastercard, con $90.00, sostenida por Banco Ficohsa (Panamá), S.A.; Cash Back Clásica o Tradicional, con $85.00, implementada por Multibank, Inc.; Visa o Mastercard Clásica, con $84.00 ofrecida en Banesco (Panamá), S.A. y St. Georges Bank & Company Inc.; y Esencial o Standard con $75.00 en Banco Ficohsa (Panamá), S.A. y Caja de Ahorros.

Esta estructura de costos coincide con una morosidad del 8.5% en tarjetas al cierre de abril de 2026, un desafío de cartera superior al de préstamos de auto o hipotecas, reveló APC Experian. Sobre la capacidad de pago del consumidor frente a estas deudas, el funcionario de la SBP añadió que en cuanto al ratio de endeudamiento, lo que sí monitorean son los rangos: las personas que ganan hasta $800 tienen un ratio “más elevado”, y ya no es 40%, es alrededor del 48%. “Ellos destinan mucho más de su cheque para cumplir esas obligaciones y por eso nosotros analizamos estos rubros de la cartera de hogares”, señaló Motta; sin embargo, aseguró: “No hemos visto incremento en la morosidad de tarjeta. En un momento dado, el año pasado, sí venía creciendo, no obstante, como señalé, y en este análisis que nosotros hacemos en el informe de estabilidad financiera, sí vemos que hay codeudores que hacen que en un momento dado, si una persona pierde el trabajo, pueda tener un colchón para por lo menos tener pagos mínimos que le permita no entrar en una categoría de riesgo mayor”, subrayó Motta.

APC Experian, por su parte, dijo que el comportamiento crediticio en tarjetas genera un impacto directo sobre el acceso futuro a financiamiento en sectores como retail, financieras, cooperativas e incluso telecomunicaciones, donde las entidades evalúan el riesgo del consumidor. Por ello, Acodeco recuerda que esta información es referencial y exhorta a los cuentahabientes a analizar el mercado de forma integral. El estudio brinda las herramientas para evaluar la adquisición de un plástico o una compra de saldo con tasas más bajas, recomendando medir detenidamente la capacidad de pago y los costos adicionales obligatorios, tales como el costo de anualidad, seguros contra fraude, desgravamen, cargos por pagos atrasados, sobregiros y adelantos en efectivo.

VIDEOS
Lo Nuevo