OIT aprueba convenio sobre trabajo decente en la economía de plataformas digitales

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este 12 de junio de 2026 el Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, tras años de debates.

El tratado, respaldado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones, constituye la primera norma internacional diseñada para proteger a los trabajadores del sector, tanto en la economía formal como informal.

“Esta primera norma internacional del trabajo sobre la economía de plataformas constituye un importante avance para responder a los desafíos de un mundo del trabajo en rápida transformación”, afirmó la OIT en su sitio web tras la aprobación del convenio.

Su entrada en vigor oficial ocurrirá doce meses después de que sea ratificado por al menos dos Estados miembros.

El objetivo central del texto es equiparar a los empleados de aplicaciones (como repartidores y taxistas) con el resto de los trabajadores. El convenio garantiza derechos fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva y la eliminación de la discriminación, según el texto final del convenio.

Asimismo, establece que los operarios bajo una relación laboral tengan garantizado un pago puntual no inferior al salario mínimo (sin contar propinas), la compensación por los gastos operativos derivados de su labor y un acceso a la seguridad social en condiciones no menos favorables que las de otros sectores.

En materia de salud y seguridad, los países firmantes deberán prevenir accidentes y enfermedades profesionales, reconociendo el derecho de los trabajadores a detener su labor ante un peligro grave o inminente, y asegurando protección eficaz contra la violencia y el acoso, incluso en línea. Además, para evitar la precariedad, el documento obliga a los Estados a implementar medidas para la correcta clasificación de la situación laboral, priorizando la realidad de los hechos y la remuneración sobre las formalidades del contrato.

Finalmente, el convenio regula de forma inédita la gestión algorítmica. Las empresas deberán informar con transparencia sobre el uso de sistemas automatizados de evaluación laboral. Ante decisiones automatizadas perjudiciales —como la suspensión de pagos o la desactivación de cuentas—, se exige el derecho a una explicación por escrito, una revisión del caso y una intervención humana apropiada.

El texto también protege la privacidad de los datos personales, prohíbe despidos discriminatorios, resguarda a trabajadores migrantes o refugiados y fomenta la cooperación transfronteriza entre Estados para su cumplimiento.