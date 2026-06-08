  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Jean-Paul Francis Botello
Jose Abel Herrera
  • 08/06/2026 08:09
Videos

Video, Jorge Dely Valdés: ‘Yo apuesto a Panamá como segundo de grupo en el Mundial’

Fútbol Panamá
El entrenador panameño dio su perspectiva sobre lo que podrá hacer Panamá dentro de la Copa del Mundo
Lo Nuevo