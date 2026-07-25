Mujeres poetas de Panamá: la lengua, el cuerpo y la nación en una antología bilingüe

Hay que subrayar también que la edición bilingüe coloca la poesía de mujeres panameñas dentro de una conversación más amplia: centroamericana, latinoamericana, caribeña, hemisférica. Panamá, muchas veces leído como país de paso, como puente, como canal, aparece aquí como centro emisor de palabra poética. No es solamente territorio atravesado por otros: es territorio que habla. Y habla en español, pero también se deja escuchar en inglés; habla desde lenguas y memorias múltiples; habla desde el Caribe, desde la selva, desde la ciudad, desde el cuerpo, desde la historia.