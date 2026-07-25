El aplauso que llegó al cielo: Lo que Pedrito ‘El Musical’ significó para mí y para Panamá

Seleccionar el repertorio de canciones para el musical junto al director <b>Benjamín Cohen</b> fue una de las tareas más complejas y apasionantes del proyecto. Mi padre dejó un catálogo inmenso con más de 250 composiciones que retratan de forma quirúrgica la idiosincrasia panameña, por lo que el proceso se convirtió en un verdadero rompecabezas creativo, además del aporte en letras que <b>Benjamín Cohen</b> puso para algunas escenas importantes, ya que insistió en que cada canción seleccionada debía hacer avanzar la trama narrativa o profundizar en la psicología de los personajes. No queríamos una simple sucesión de éxitos de carnaval, sino una banda sonora que contara la biografía de <b>Pedro Altamiranda</b> y la historia de <b>Panamá</b>.Ver cómo <b>Benjamín Cohen</b> y el equipo de producción musical tomaron temas alegres y los transformaron en piezas teatrales fue impactante. Un claro ejemplo fue la metamorfosis de <b>'La Salsa de Pedro'</b>, que pasó de ser un ritmo carnestoléndico a convertirse en un número que ilustraba lo bien que bailaba desde sus años de juventud, donde el mambo era una de sus grandes pasiones y virtudes poco conocidas. A su vez debíamos complacer al público nostálgico con himnos infaltables como <b>El Huevón</b>, <b>De Lagartija</b>, <b>Revolution</b>, <b>El Buhonero</b>, <b>Panameño</b> y <b>Quince Centavos</b>, pero a la vez rescatar temas con fuerte carga social y política con una fuerza escénica que erizaba la piel.Uno de los mayores retos de la producción era encontrar a los intérpretes capaces de asumir el peso de una figura tan icónica y multifacética. Ver el trabajo de los tres actores (<b>Athos Ruiz</b>, <b>Julio Barsallo</b> y <b>Luis Arteaga</b>) que encarnaron a mi padre en sus distintas etapas fue una experiencia increíble que conmovió profundamente a toda la <b>Familia Altamiranda</b>.<b>Athos Ruiz</b> fue el actor encargado de su etapa de niñez y logró capturar con una ternura infinita esa curiosidad innata y los primeros destellos de genialidad. Personificarlo en escena era como mirar una ventana al pasado, descubriendo al niño que absorbía los sonidos y modismos del <b>Panamá</b> de antaño, sentando las bases de lo que escribiría décadas después.<b>Julio Barsallo</b> interpretó su etapa de juventud y madurez temprana. Plasmó de forma brillante su etapa de estudiante y el choque cultural de su viaje a Francia. Logró equilibrar la elegancia del filólogo graduado en la Sorbona con ese arraigo inquebrantable por su tierra. Transmitió con maestría la pasión del hombre que se enamoraba de la literatura, la cultura, arte, cine y música, mientras extrañaba el calor de su patria. Mostró la etapa del <b>Pedro Altamiranda</b> que todo <b>Panamá</b> conoció, con la introducción del bombín, vestimenta, el baile, la irreverencia y madurez, que para mí punto de vista hizo un trabajo sencillamente magistral. Su lenguaje corporal y esa energía arrolladora sobre el escenario nos hicieron sentir, por momentos, que mi padre había vuelto a la vida. Logró transmitir perfectamente su faceta de showman inalcanzable.<b>Luis Arteaga</b> hizo revivir a mi padre en los últimos años de su vida, en donde yo tuve una conexión muy especial con él, ya que siempre estaba pendiente de lo que ocurría en el país, y por mantener su imagen limpia, pero teniendo en cuenta periódicamente a los personajes de algunas de sus canciones presente en sus pensamientos, los cuales se vieron debidamente reflejados en atuendos de neón. Es poco conocido que <b>Pedro Altamiranda</b> ensayaba sus temas en su mente todos los días, lo cual era su forma de mantenerse activo, aunque fuese lejos de los escenarios y del foco público. Arteaga supo balancear y manejar la vulnerabilidad de los últimos años de la vida de Pedro y sus constantes pensamientos sobre el pasado. Fue magistral su interpretación de <b>El Buhonero</b>, <b>Carnaval en la Central</b>, <b>Las Tablas</b> y <b>Homenaje a mi Pueblo</b>, tanto así que por instantes me pareció que <b>Pedro Altamiranda</b> y su energía habían reencarnado en él durante las 27 funciones.No puedo dejar de resaltar los papeles que tuvieron <b>Rita Silvestre</b> y <b>Nilena Zisópulos</b>, las cuales interpretaron a mi madre, en donde le trajo recuerdos de numerosas etapas maravillosas que compartió con mi padre, el cual fue su compañero de vida por 51 años. Le hicieron una gran honra a esa mujer que fue cómplice de todos sus proyectos musicales, protestas sociales y su lucha incansable en los momentos más difíciles de <b>Panamá</b>. Sin duda, el lema que dice 'Detrás de cada gran hombre, hay una gran mujer', cae en este caso como anillo al dedo.Al terminar cada una de las funciones, era llamado por <b>Benjamín Cohen</b> al escenario junto a mi familia, en donde sentía la presencia de mi padre y sabía que estaba logrando mantener su <b>legado</b> vivo, tal como se lo prometí en vida y el día de su funeral. Esto se lo comenté a varios del elenco al bajar al área de camerinos, que por cierto ellos se convirtieron junto a <b>Benjamín</b> e <b>Irma</b> en mi segunda familia durante ese mes. Necesitaba mirar diariamente a los actores principales y secundarios que le habían devuelto la vida a mi padre. Cuando terminaba cada función, el ambiente aún vibraba con la adrenalina del aplauso final, pero luego se daba un silencio sagrado, en donde sentía a mi padre mirándonos y sonriendo orgulloso de todo lo suscitado.Ya han pasado casi 9 meses desde la última función, pero deseo enfatizar este pensamiento a todos los miembros del staff de <b>Pedrito 'El Musical'</b>:'Quiero que sepan que lo que hicieron en <b>Pedrito 'El Musical'</b> trasciende la actuación. Para el público, ustedes revivieron a un ícono; pero para mí y para mi familia, rompieron las leyes del tiempo y nos devolvieron a nuestro viejo por un par de horas cada día. Ver el respeto, el estudio minucioso de sus gestos y el alma que le entregaron a cada etapa de su vida fue el regalo más grande que nos pudieron hacer. Mi padre era un perfeccionista del lenguaje y del arte, y les aseguro que desde donde esté, se quitó el bombín ante ustedes con una sonrisa de absoluta aprobación. Gracias por cuidar su memoria con tanta dignidad'.Luego de este maravilloso proyecto comprendí que el éxito de <b>'Pedrito, El Musical'</b> no se midió solo en taquilla, sino en el amor y la absoluta reverencia con la que cada miembro del elenco honró el <b>legado de Pedro Altamiranda</b>, un panameño irrepetible. Les agradeceré toda la vida y esperemos que podamos realizar una segunda temporada y así seguir reviviendo la música y legado del gran <b>Pedro Altamiranda</b>.