Metro contempla expansión y evaluación tarifarias

La expansión del Metro de Panamá marcará 2027 con avances en la Línea 3, el teleférico de San Miguelito y la preparación de la Línea 2A, proyectos que pondrán sobre la mesa el costo de operar la nueva red y su futuro esquema tarifario.

Por ahora, el Metro no contempla aumentar el pasaje. Así lo confirmó César Pinzón, director general de la entidad, durante la sustentación del presupuesto recomendado para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La pregunta sobre la tarifa surgió en medio de la presentación de los proyectos que el Metro prevé desarrollar el próximo año. El diputado José Pérez Barboni pidió conocer si existe una fecha para un eventual ajuste y cuáles serían los criterios para determinarlo.

Pinzón respondió que no existe un aumento previsto en el corto plazo. Sin embargo, la expansión de la red ya lleva a la institución a estudiar un escenario distinto para los próximos años.

Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro, explicó que la entrada de nuevos componentes al sistema obligará a revisar los costos de operación y mantenimiento y la forma en que se integrarán las tarifas.

La Línea 3 y el teleférico de Panamá y San Miguelito podrían incorporarse a la red hacia 2028. Con ambos proyectos, el Metro tendrá que operar un sistema más amplio, con nuevas estaciones, trenes e infraestructura.

“Naturalmente el Metro debe hacer un análisis para la integración de estas tarifas”, explicó Cedeño.

El funcionario aclaró que ese análisis no implica un aumento inmediato. “En el futuro cercano no tenemos previsto un aumento”, afirmó.

La discusión, sin embargo, coincide con un momento de fuerte inversión para el Metro. Para 2027, la entidad sustentó un presupuesto recomendado de $873.8 millones, de los cuales $677.3 millones corresponden a inversiones y $196 millones al funcionamiento.

Los recursos reflejan precisamente la etapa de expansión que atraviesa el sistema. Una de las mayores partidas, $418 millones, corresponde a compromisos de pago de la Línea 3.

Durante 2027, el proyecto deberá alcanzar nuevos hitos, entre ellos la culminación del túnel que conectará Panamá Oeste con la ciudad de Panamá y el avance de las pruebas de los trenes hasta Vista Alegre.

La obra representa una transformación importante para la movilidad entre Panamá Oeste y la capital. Pinzón señaló que la Línea 3 beneficiará a más de medio millón de residentes de Panamá Oeste.

A esta infraestructura se suma el teleférico de San Miguelito, que cuenta con una partida recomendada de $103.8 millones. El proyecto conectará comunidades como Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter con la Línea 2 mediante la estación Cincuentenario y con Vía España a través de la estación Balboa.

Pero la expansión no termina allí. El Metro también prepara el siguiente paso de crecimiento de la red con la Línea 2A.

Para este proyecto, el presupuesto de 2027 incluye recursos para estudios preliminares y la preparación de los términos de referencia que permitirán avanzar hacia una futura licitación.

La Línea 2A plantea extender el sistema desde San Miguelito hacia Tumba Muerto, con una posible conexión posterior hacia Paitilla y Multiplaza. El corredor concentra universidades, centros comerciales, hospitales y otros servicios, por lo que el proyecto busca atender uno de los sectores con mayor movimiento de la ciudad.

Mientras prepara estas nuevas obras, el Metro también busca responder a la demanda de las líneas que ya están en funcionamiento. La entidad contempla la compra de ocho unidades de trenes para reforzar la Línea 2 y recursos para modernizar parte de la infraestructura existente.

Entre las acciones previstas figura el inicio de la renovación de las escaleras mecánicas, principalmente en la Línea 1, cuyos equipos superan los 10 años de funcionamiento. También continúa el proceso de renovación del sistema de validación y cobro de pasajes.

Todo ocurre en un sistema que moviliza más de 400,000 pasajeros diariamente. Para 2027, el Metro proyecta transportar 132.4 millones de usuarios y generar $52.6 millones en ingresos tarifarios.

Esos números serán parte del escenario que la entidad deberá manejar mientras crece la red. Por ahora, el mensaje oficial es claro: el pasaje no aumentará en el corto plazo.

Pero la llegada de nuevos proyectos cambiará las dimensiones del Metro y, con ellas, sus necesidades de operación y mantenimiento. Por eso, aunque la discusión tarifaria no está planteada para 2027 como un aumento inmediato, la propia expansión del sistema comienza a colocarla entre los temas que la institución deberá evaluar hacia el futuro.