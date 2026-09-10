Gobierno reitera la contratación de médicos extranjeros ante el déficit de especialistas

El presidente José Raúl Mulino anunció que adelanta una propuesta para facilitar la incorporación de médicos extranjeros al sistema de salud, ante el déficit de especialistas que afecta distintas áreas del país.

El anuncio se dio durante la inauguración del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), en la avenida Justo Arosemena, donde el mandatario también planteó modificaciones al sistema de formación de especialistas.

Mulino señaló que podría recurrir a profesionales de países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina, especialmente para cubrir áreas y procedimientos de alta complejidad que actualmente no cuentan con suficiente personal.

“¿Por qué Panamá no puede traer esos médicos y formar aquí equipos?”, se preguntó el mandatario.

Como ejemplo mencionó las cirugías cardíacas para niños que aún se encuentran en el útero de sus madres, procedimiento que lleva a Panamá a enviar pacientes a Colombia ante la falta de capacidad local.

Las declaraciones del presidentes se dieron un día después de que el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que el Minsa estudia la contratación de especialistas extranjeros.

Boyd aclaró que la prioridad serían las vacantes críticas para las cuales no exista disponibilidad de médicos panameños calificados, por lo que la medida no estaría dirigida a sustituir al personal nacional.

Entre las especialidades con mayor déficit están Cardiología, Anestesiología y Oncología.

La necesidad también se ha hecho evidente con la apertura de nuevos servicios. Mulino puso como ejemplo el centro público de tratamiento oncológico integral que está previsto para octubre en Bugaba, Chiriquí, que requerirá especialistas en medicina nuclear y técnicos para operar equipos especializados.

El déficit no se limita al sector público. El mandatario relató que un empresario vinculado a uno de los hospitales privados más grandes del país mantiene unos $8 millones invertidos en tres quirófanos que no han podido entrar en funcionamiento por falta de médicos, enfermeras y técnicos.

En la Caja de Seguro Social (CSS) también enfrenta dificultades para cubrir plazas de anestesiología en instalaciones como el Hospital de Chiriquí, el Hospital de Colón y la Ciudad de la Salud.

Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, explicó que la institución cuenta con entre 2,300 y 2,400 médicos generales y cerca de 3,000 especialistas, aunque una parte importante se concentra en Panamá y Chiriquí.

Esto deja vacantes difíciles de cubrir en provincias y zonas como Bocas del Toro, Puerto Armuelles, Colón, Aguadulce y Chepo. Entre las especialidades con dificultades de cobertura mencionó anestesiología, cardiología, nefrología, gastroenterología, neurología, endocrinología y pediatría.

El debate sobre la contratación de extranjeros ocurre al mismo tiempo que Panamá busca ampliar la formación de especialistas.

En el primer Concurso Nacional de Residencias Médicas de 2026 se inscribieron 475 médicos: 458 aspiraron a especialidades y 17 a subespecialidades. La CSS adjudicó 71 plazas, 63 para especialidades y ocho para subespecialidades.

Las cifras corresponden a un concurso que involucró programas y plazas de distintos hospitales formadores, por lo que los 475 inscritos no compitieron directamente por las 71 plazas de la CSS. Sin embargo, reflejan la demanda existente para acceder a una formación especializada. Entre las plazas ofrecidas hubo 17 para Anestesiología y Reanimación, distribuidas en instituciones de distintas provincias.

Mulino cuestionó que en algunos casos varios médicos compitan por un solo cupo, aun cuando el país necesita más especialistas. “Eso debe cambiar y va a cambiar”, afirmó. El mandatario anunció un sistema que, según explicó, buscará hacer más abierto y transparente el proceso de asignación de cupos y vincularlo con las necesidades de cada región.

También buscan ampliar los lugares de formación

Otra propuesta es incorporar a clínicas privadas a la formación de especialistas.

Mulino aseguró que existen centros privados dispuestos a hacer docencia y planteó utilizarlos como espacios para que los médicos puedan realizar sus residencias.

El ministro Boyd también ha planteado modificar el sistema de internado para que los médicos que ingresen directamente a una residencia puedan contabilizar el primer año de especialización como parte del internado. La discusión parte de una formación que puede extenderse durante más de una década, dependiendo de la especialidad.

Young ha planteado revisar la duración del internado y de los programas de residencia. Explicó que un médico puede completar seis años de carrera, dos de internado, tres de medicina interna y otros tres de gastroenterología, para un total de 14 años de formación.

La incorporación de profesionales extranjeros tampoco sería un mecanismo completamente nuevo.

El Minsa ha señalado que la Resolución N.° 2 del 15 de abril de 1985 permite contratar profesionales y técnicos extranjeros en áreas que no estén cubiertas por nacionales.

Sin embargo, la eventual llegada de especialistas implica cumplir con los procesos de autorización e idoneidad correspondientes para ejercer en Panamá y acreditar la formación obtenida fuera del país.

En junio, el Minsa anunció además un proceso de certificación y recertificación de 50 especialidades médicas reconocidas en el país.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) se suma al debate y planteó la necesidad de una planificación estratégica de los recursos humanos en salud, con proyecciones de las necesidades del país a 5, 10 y 20 años.

Además de establecer al menos 300 plazas de residencia CSS-MINSA por año, además de reasignar plazas para garantizar que los especialistas permanezcan en las áreas donde fueron formados.

Otras de las propuestas del gremio médico es incluir la especialidad de Medicina del Trabajo, fortalecer los procesos de certificación, recertificación y homologación de médicos y reforzar el primer y segundo nivel de atención.

Además de nombrar rápidamente a los especialistas recién formados, implementar programas de trabajo extendido con pago por procedimiento o productividad y desarrollar un modelo de médico institucional.

En medio del debate por el déficit de especialistas, el Minsa presentó MinSalud PDP, una plataforma que permitirá gestionar citas, consultar resultados de laboratorio, revisar registros de vacunas y medicamentos y localizar instalaciones de salud desde el celular.

El ministerio también anunció que en los próximos días comenzará de forma escalonada la Teleconsulta Espontánea, que permitirá recibir atención de Medicina General sin una cita previa. La primera fase contará con unos 25 médicos generales. El paciente deberá completar un triaje digital de cinco preguntas y, según sus respuestas, podrá continuar mediante teleconsulta, ser remitido a una instalación de salud o recibir indicaciones para acudir a emergencias.

El Minsa también utiliza RAISA, su asistente virtual de TeleSalud, para gestionar citas de seguimiento de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y orientación sobre resultados de laboratorio.

Así, el Gobierno plantea dos vías para atender las brechas del sistema: incorporar especialistas extranjeros cuando no haya personal panameño disponible y aumentar la capacidad nacional para formar nuevos médicos especialistas, mientras amplía el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a los servicios.