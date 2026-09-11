BID Invest insta a Panamá a acelerar la reforma a la Ley del Mercado de Valores

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Grupo BID Invest, hizo un llamado a Panamá a superar el “síndrome de San Agustín” —la tendencia a posponer o procrastinar las reformas clave— y consolidar la modernización del mercado de capitales en Panamá. A pesar de destacar la sólida estabilidad macrofinanciera de Panamá, con proyecciones de crecimiento en torno al 4.4% para 2026, una inflación controlada (1%), bajos niveles de morosidad bancaria y una notable reducción del riesgo país, Eric Parrado, director regional del Grupo BID Invest, enfatizó que el país aún enfrenta una importante brecha de liquidez y un margen de expansión de hasta $50,000 millones en su capitalización bursátil para estar acorde con su nivel de ingreso per cápita. Parrado enfatizó que la ley de mercado de valores debe tener una reforma estructurada en principios generales duraderos, dejando los detalles operativos a la regulación secundaria. Entre los pilares recomendados para la reforma destacan:

Proporcionalidad: Implementar regímenes diferenciados según el tamaño de las empresas. Esto permitirá que medianas empresas (pymes) puedan acceder a financiamiento bursátil con requisitos adaptados a su escala sin desproteger al inversionista.

Promoción de liquidez y negociación secundaria: Creación de un marco legal robusto para figuras como creadores de mercado, préstamos de valores, operaciones repo (reportos), neteo (compensación), firmeza de liquidación y garantías financieras ejecutables.

Perímetro y habilitación digital: Incorporar la validez de servicios virtuales, la custodia digital, la tokenización y la trazabilidad en el entorno bursátil.

Nuevas figuras de financiamiento: Regular mecanismos innovadores como el crowdfunding (financiamiento colectivo) y la integración del sector fintech.

Supervisión basada en riesgos y autonomía: Garantizar una supervisión con independencia presupuestaria enfocada en la gestión de riesgos.

Pasaporte regional: Establecer reglas que faciliten la integración transfronteriza y permitan que emisores de otros países transen en la plaza panameña.

Respecto al avance de la reforma legal, Olga Cantillo, presidenta ejecutiva y CEO de Latinex, valoró la apertura y el proceso participativo impulsado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante mesas de trabajo donde interactuaron los distintos actores del sector, recopilando propuestas locales y referencias de organismos internacionales de reguladores de valores a nivel mundial. Cantillo precisó que las mesas de trabajo ya han concluido y que actualmente la Superintendencia se encuentra en la etapa de revisión de las observaciones recibidas. Se proyecta que, tras consolidar el documento final, la propuesta sea remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su posterior presentación y debate en la Asamblea Nacional.

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