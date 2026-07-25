Panamá reduce el hambre a 4.7 % en 2025; pero sube el costo de la dieta saludable

El hambre en Panamá se redujo a 4.7 % en 2025, frente al 14.8 % registrado hace dos décadas, según datos del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Panamá, con una población de aproximadamente 4,62 millones de habitantes, mantiene un crecimiento económico destacado. Solo en 2025, su Producto Interno Bruto (PIB) aumentó un 4.4 %; sin embargo, 0,2 millones de sus ciudadanos (alrededor de 200,000 personas) aún padecen hambre crónica (subalimentación) y con frecuencia carecen de los ingresos necesarios para acceder a una dieta saludable, según el análisis.