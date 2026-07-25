Pueblos indígenas: medicina, espiritualidad y resistencia

El mapa de la sabiduría ancestral. En el imaginario urbano panameño, la medicina indígena ha sido reducida durante décadas a estereotipos simplistas: 'curanderismo', superstición o prácticas marginales asociadas al aislamiento rural. Sin embargo, en las montañas de la comarca Ngäbe-Buglé, en los bosques húmedos del Darién, en las riberas del río Teribe y en las islas de Guna Yala, persiste un sistema complejo de conocimiento que articula salud, espiritualidad, organización social y equilibrio ecológico.Panamá reconoce oficialmente siete pueblos indígenas: Guna, Emberá, Wounaan, Ngäbe, Buglé, Naso Tjër Di y Bribri. Aunque distintos en lengua, cosmovisión y estructuras comunitarias, todos comparten una comprensión profunda: la salud humana no puede separarse de la salud del territorio.Para estos pueblos, la selva no es un recurso; es memoria viva. Los ríos no son simples cuerpos de agua; son entidades espirituales y rutas de conocimiento ancestral. La enfermedad, por tanto, no se interpreta únicamente como una alteración biológica, sino también como una ruptura del equilibrio entre la persona, la comunidad, los espíritus y la naturaleza.En tiempos de cambio climático, expansión extractiva y pérdida acelerada de biodiversidad, la medicina tradicional indígena emerge no como un vestigio del pasado, sino como uno de los últimos sistemas culturales capaces de sostener una relación armónica con el entorno.