Juan Diego Vásquez: ‘Estos diputados son mucho más sumisos y el presidente más autoritario’

<b>¿Por qué su agrupación no se alió a algún partido en busca de la presidencia el 1 de julio, para lograr los cambios requeridos?</b>El primero de julio la bancada Vamos se alió con el partido Moca [Movimiento Otro Camino] para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, el resto de los partidos políticos en la Asamblea prefirieron amilanarse ante el Ejecutivo en vez de cumplir con la labor de buscar una candidatura que garantizara más transparencia, fiscalización y activismo por parte de la Asamblea.<b>Me refiero específicamente a los partidos que sí tenían los votos para disputar la presidencia de la Asamblea. ¿Por qué cree que no se sumaron?</b>Hay que preguntarles a ellos por qué prefieren ser sumisos al poder, incumplir con su función. Callar ante los abusos y atropellos que vive el país y hacer lo que digan desde el Palacio de las Garzas. Lo que hemos visto es el exceso, el desbordamiento del poder Ejecutivo, cuando vemos al presidente [de la República] o a sus enviados, metiéndose en las decisiones directamente, y al presidente decirlo en televisión nacional sin ningún reparo. Esto no es nuevo, el escenario de que un Ejecutivo quiera dominar al Legislativo y, sin duda, al Judicial.<b>¿Cuál es la diferencia ahora?</b>Que estos diputados son mucho más sumisos y que este presidente es mucho más autoritario. Es una mezcla peligrosa para la democracia.<b>Más allá de la lucha anticorrupción, ¿cuál es la visión de Vamos?</b>Desde el 2023 publicamos en la página web un programa de iniciativas públicas que no habla solamente de la lucha contra la corrupción, incluye cerca de 80 propuestas en agua, seguridad, empleo, educación, salud pública, infraestructura, medio ambiente y desarrollo sostenible. Estamos construyendo una visión país, pero no a cinco años, sino al 2040. Estamos soñando con los panameños. Es un plan de largo plazo que, sin importar los partidos, se cumpla, porque está pensado en Panamá.