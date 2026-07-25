Juan Diego Vásquez: ‘Estos diputados son mucho más sumisos y el presidente más autoritario’

El líder del movimiento independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, advirtió sobre lo delicado que es tener un país sin contrapesos como ocurre, a su juicio, en Panamá. En el quinquenio 2019-2024, Vásquez, con 22 años, se convirtió en el diputado más joven y en el más votado del distrito de San Miguelito, en la ciudad capital. Fueron los comicios en los que, como nunca antes, buena parte del Legislativo no se reeligió, tras una campaña ciudadana motivada por una investigación periodística que reveló un fraude millonario en la Asamblea Nacional camuflado de caridad. Tras ese movimiento, y con la promesa de que “la buena política sí es posible”, Vásquez conformó la primera bancada independiente con cinco miembros. Esa bancada evolucionó hasta convertirse en la coalición Vamos, que actualmente tiene 16 integrantes. ¿Se cumple el rol de fiscalizar al Ejecutivo desde la Asamblea Nacional? Hay algunos diputados, particularmente, no únicamente de la coalición Vamos, que están trabajando en entender que eso es parte fundamental del rol de cualquier parlamento. ¿Se siente el rol fiscalizador en general? Sin duda alguna, no. Lo que hay es lo que hubo en mi Asamblea, una gran parte de los diputados del partido en gobierno, como de otros partidos, entregados al gobierno. ¿Cuál es el riesgo en nuestra democracia? Lo que estamos viviendo, la deslegitimación y la pérdida de confianza de la ciudadanía, del pueblo panameño, en la Asamblea. ¿Le preocupa que crezcan las voces que proponen cerrar la Asamblea? Es una institución importantísima para la democracia... muchos diputados prefieren hacerle cariño, ojitos, lo que quieran al Ejecutivo con tal de conseguir planillas, contratos, favores o por lo menos no los insultos que los valientes sí reciben por parte de un presidente autoritario, déspota y que está faltando a sus palabras y, sobre todo, faltando a cumplirle al país con lo que necesita.

¿Por qué su agrupación no se alió a algún partido en busca de la presidencia el 1 de julio, para lograr los cambios requeridos? El primero de julio la bancada Vamos se alió con el partido Moca [Movimiento Otro Camino] para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, el resto de los partidos políticos en la Asamblea prefirieron amilanarse ante el Ejecutivo en vez de cumplir con la labor de buscar una candidatura que garantizara más transparencia, fiscalización y activismo por parte de la Asamblea. Me refiero específicamente a los partidos que sí tenían los votos para disputar la presidencia de la Asamblea. ¿Por qué cree que no se sumaron? Hay que preguntarles a ellos por qué prefieren ser sumisos al poder, incumplir con su función. Callar ante los abusos y atropellos que vive el país y hacer lo que digan desde el Palacio de las Garzas. Lo que hemos visto es el exceso, el desbordamiento del poder Ejecutivo, cuando vemos al presidente [de la República] o a sus enviados, metiéndose en las decisiones directamente, y al presidente decirlo en televisión nacional sin ningún reparo. Esto no es nuevo, el escenario de que un Ejecutivo quiera dominar al Legislativo y, sin duda, al Judicial. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que estos diputados son mucho más sumisos y que este presidente es mucho más autoritario. Es una mezcla peligrosa para la democracia. Más allá de la lucha anticorrupción, ¿cuál es la visión de Vamos? Desde el 2023 publicamos en la página web un programa de iniciativas públicas que no habla solamente de la lucha contra la corrupción, incluye cerca de 80 propuestas en agua, seguridad, empleo, educación, salud pública, infraestructura, medio ambiente y desarrollo sostenible. Estamos construyendo una visión país, pero no a cinco años, sino al 2040. Estamos soñando con los panameños. Es un plan de largo plazo que, sin importar los partidos, se cumpla, porque está pensado en Panamá.

¿Al 2040, cómo se ve usted, señor Juan Diego? Me veo como un servidor, como lo soy al día de hoy, trabajando para que esa visión se haya cumplido. Un Panamá con acceso y calidad de agua potable para todos los panameños, no para algunos nada más. ¿Desde qué silla lo haría como servidor público? Fui diputado ante la Asamblea Nacional. En el 2029 voy a aspirar a un cargo de elección popular, como creo que el país lo sabe. Yo puedo ser representante de corregimiento, puedo ser alcalde de un distrito o puedo ser diputado a la Asamblea. No puedo ser presidente porque no llego a los 35 años. ¿Para dónde se inclina? A mí me llama la Asamblea, te lo tengo que decir con toda franqueza [...] como parte de un proceso que me permita seguir presentando soluciones para que yo pueda aspirar a la Presidencia de la República, cuando Dios me dé la oportunidad. ¿Cuál es la ideología de Vamos? ¿Se identifican con la izquierda o con la derecha? Voy a hablarte de lo que hemos conversado internamente: es muy sencilla. No podemos permitir que los sesgos ideológicos, que en algunos casos se vuelven dogmas, funcionen como techos para las propuestas que el país quiere escuchar. ¿A qué se refiere? Hay una visión y la vemos en algunos países de la región y del mundo, en la que cuando uno es de derecha o izquierda, uno se vuelve sectario y aparta lo que piensa o lo que luce distinto a uno. Las ideas tienen que tomarse por lo que tienen y si es buena, debe aplicarse y ejecutarse por el bien del país, venga de donde venga. Llamémosle pragmática, un poco más de centro, orientada a las soluciones.

¿Se siente conforme con el trabajo de Vamos en este quinquenio? La respuesta es sí. Lo segundo, muchos han cometido errores como los cometí yo. La coalición Vamos nunca le prometió al país, ni lo voy a hacer yo hoy, ni en el futuro, hombres y mujeres perfectos, porque no los hay. Perfecto en mi religión solamente es Dios. Lo que hay en la Asamblea, en la coalición Vamos y en los gobiernos locales son hombres y mujeres íntegros, trabajadores, honestos e inteligentes que están intentando, en medio de un sistema político corrupto que sigue gobernando, proponer soluciones al país. Hay quienes dicen que ha sido más de lo mismo. Por ejemplo, en el caso del pago a los suplentes que se siguió haciendo bajo una estructura opaca y secreta en la Asamblea. Eso es falso, se ha aclarado en su momento. Acaba de decir opaca y secreta, todos los diputados de la coalición Vamos publican su planilla en sus informes. En una investigación periodística revelamos que estaban cobrando como asistente parlamentario, técnicos. Una forma disimulada de darle la vuelta a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo prohíbe. En los despachos de la coalición no hay una sola persona que cobre un salario sin que esté publicado por los diputados. No se ha puesto una sola denuncia contra los trabajadores de los diputados de la coalición. No existe marcación ni una evidencia de que sí estuviesen trabajando todos. Hoy lo que dicen los diputados es que la propia presidencia de la Asamblea ha establecido nuevos controles o nuevos registros. Por ahí yo no le podría responder... No existe un control fehaciente de que estén haciendo su trabajo, de que estén supliendo, pero sí están cobrando. ¿Usted tiene favoritos en la coalición? No, para nada.

¿Pareciera que no se aplican los lineamientos para todos por igual? Dame un ejemplo. Se dieron algunas expulsiones, pero hay otros diputados que no siguieron los lineamientos, votaron a favor del proyecto que reformaba el sistema de pensiones públicas, ratificaron al magistrado del Tribunal Electoral Jaime Barroso y al subcontralor Omar Castillo. Esos no son lineamientos. Tengo derecho a pensar de una forma y los diputados y alcaldes de otra, es normal. Cuando hay una disciplina o una opinión que debe respetarse, se hace de esa forma. Los motivos de las expulsiones son muy claros y es haber traicionado al electorado. En campaña se decía que no vamos a aumentar la planilla de la Asamblea porque es muy alta, vamos a transparentarla, a acabar con las botellas; pero luego, en la discusión del presupuesto, apruebo un aumento indiscriminado e inexplicable de planillas. No tiene que ver con líneas, sino con otras cosas. ¿Qué aporta la diputada Patsy Lee como nueva integrante de Vamos? Es una diputada honesta, trabajadora, que comparte, si no todos, gran parte de los valores de la coalición y en la Asamblea, como todos decimos, los números hacen la diferencia. Es mejor ser 16 que 15. Ella ha tenido una postura inclinada hacia China, mientras que Vamos tiene una línea diferente. El embajador de Estados Unidos (EE. UU.), Kevin Marino, la amenazó con su visa. ¿Por qué no la defendieron como coalición? Una cosa es el trabajo legislativo de la bancada, otra la coalición y otra hablar aquí de los asuntos geopolíticos. Son asuntos distintos. Ella, como todos los diputados, es libre de meterse en los grupos de amistad, no es un asunto en el que la coalición se esté involucrando.

¿Y la coalición por qué línea de países se inclina? Ayer, hoy y mañana, la línea de Juan Diego Vásquez y de la coalición es la República de Panamá. ¿Cómo analiza la estrategia de la actual administración gubernamental en seguridad y empleo? En materia de seguridad, ha sido pobre e inexistente [...] No vamos a poder generar los empleos que los panameños están esperando y merecen si no generamos capacidades a través de la educación. Te digo un ejemplo: el primero de julio, el presidente Mulino no mencionó la educación en su discurso. No hay economía ni desarrollo saludable sin instituciones fuertes. El presidente Mulino ha dicho que su gobierno es para empresarios. Investigaciones periodísticas han detallado posibles conflictos de interés; el mandatario dijo que eran inventados. ¿Qué opinión le merece? No se me ocurre un atentado más grande contra la libre empresa que la falta de competencia y es lo que el gobierno está promoviendo desde su centro: contrata con sus amigos. Cuando vemos estos conflictos de interés, a las empresas les va bien, pero no a todas, a las de los amigos del gobierno. Eso no es un gobierno proempresa, es un gobierno pro mis amigos, que es lo que hemos tenido históricamente en este país. Tiene que atenderse con justicia, pero ¿quién lo va a hacer si no tenemos instituciones fuertes? Todo es un ciclo. ¿Cómo es su comunicación con el mandatario? Yo debo tener más de un año de haberme comunicado con él. Lamento que la posición del presidente de la República sea la de apartar a las personas que pensamos diferente en algunos asuntos y que tenemos la valentía, el coraje [de decirlo]. Yo siento que tengo la obligación de poder decirlo. Fue para transmitirle mi solidaridad y apertura a la conversación sobre la lucha geopolítica en la que el país se ve inmerso.