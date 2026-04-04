Organización Señorita Panamá suma a Las Tablas al Miss Universe Panamá

La Organización Señorita Panamá S.A. anunció el inicio de la extensión regional “Miss Universe Las Tablas”, como parte de su estructura de selección para el certamen Miss Universe Panamá.

A través de un comunicado, la organización destacó que el concurso integra representantes de todas las regiones turísticas del país, proyectando la diversidad cultural, social y geográfica de Panamá ante el mundo. En ese contexto, Las Tablas fue resaltada como un pilar de la identidad nacional, reconocida por sus tradiciones y por albergar uno de los carnavales más importantes de la región.