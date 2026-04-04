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Vida y cultura

Organización Señorita Panamá suma a Las Tablas al Miss Universe Panamá

La Organización Señorita Panamá apuesta por la cultura con Miss Universe Las Tablas
La Organización Señorita Panamá apuesta por la cultura con Miss Universe Las Tablas @mirnacaballini
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/04/2026 11:02
La Organización Señorita Panamá amplía su selección con Miss Universe Las Tablas.

La Organización Señorita Panamá S.A. anunció el inicio de la extensión regional “Miss Universe Las Tablas”, como parte de su estructura de selección para el certamen Miss Universe Panamá.

A través de un comunicado, la organización destacó que el concurso integra representantes de todas las regiones turísticas del país, proyectando la diversidad cultural, social y geográfica de Panamá ante el mundo. En ese contexto, Las Tablas fue resaltada como un pilar de la identidad nacional, reconocida por sus tradiciones y por albergar uno de los carnavales más importantes de la región.

Según detalló la entidad, esta nueva extensión permitirá visibilizar la riqueza cultural, el talento y la identidad de la región, brindando una plataforma de alcance nacional e internacional para sus participantes.

Con esta iniciativa, se elegirá a la representante del distrito de Las Tablas que competirá en el Miss Universe Panamá 2026, integrándose al grupo de candidatas que aspirarán a la corona nacional.

La organización informó que el certamen se desarrollará bajo los lineamientos y estándares establecidos, garantizando transparencia, profesionalismo y excelencia en el proceso de selección.

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