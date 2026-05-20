Costa Rica endurece discurso y Panamá pide diálogo en disputa comercial

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, endureció este miércoles su postura frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para defender al sector agropecuario costarricense. Mientras tanto, el ministro panameño Julio Moltó llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto a las normas fitosanitarias, subrayando que ambos países tienen capacidad de alcanzar soluciones prácticas sin confrontaciones políticas.

Delgado, volvió a endurecer el discurso de su gobierno frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para enfrentar las restricciones panameñas a productos agropecuarios costarricenses.

Durante su conferencia de prensa semanal de este miércoles 20 de mayo, la mandataria afirmó que instruyó al canciller Manuel Tovar a activar una estrategia bilateral y sentar una mesa de trabajo con Panamá que “tiene que dar resultados”.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales”, declaró Fernández Delgado, quien aseguró que su gobierno utilizará “todos los mecanismos” disponibles para defender al sector agropecuario.

Las declaraciones coinciden con un nuevo endurecimiento del discurso del sector privado costarricense, que volvió a acusar a Panamá de actuar de “mala fe” por mantener restricciones comerciales pese al fallo favorable que Costa Rica obtuvo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).