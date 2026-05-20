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Costa Rica endurece discurso y Panamá pide diálogo en disputa comercial

Costa Rica acusa a Panamá de actuar de “mala fe” por mantener restricciones comerciales pese al fallo favorable de la OMC.
Costa Rica acusa a Panamá de actuar de “mala fe” por mantener restricciones comerciales pese al fallo favorable de la OMC. Creado con Gemini
Por
Mileika Lasso
  • 21/05/2026 00:00
El conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica consiste en una disputa por las restricciones al ingreso de productos agropecuarios que ambos países se han aplicado en distintos momentos

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, endureció este miércoles su postura frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para defender al sector agropecuario costarricense. Mientras tanto, el ministro panameño Julio Moltó llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto a las normas fitosanitarias, subrayando que ambos países tienen capacidad de alcanzar soluciones prácticas sin confrontaciones políticas.

Delgado, volvió a endurecer el discurso de su gobierno frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para enfrentar las restricciones panameñas a productos agropecuarios costarricenses.

Durante su conferencia de prensa semanal de este miércoles 20 de mayo, la mandataria afirmó que instruyó al canciller Manuel Tovar a activar una estrategia bilateral y sentar una mesa de trabajo con Panamá que “tiene que dar resultados”.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales”, declaró Fernández Delgado, quien aseguró que su gobierno utilizará “todos los mecanismos” disponibles para defender al sector agropecuario.

Las declaraciones coinciden con un nuevo endurecimiento del discurso del sector privado costarricense, que volvió a acusar a Panamá de actuar de “mala fe” por mantener restricciones comerciales pese al fallo favorable que Costa Rica obtuvo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Pérdidas

La Cámara Nacional de Productores de Leche (Proleche) de Costa Rica aseguró recientemente que las pérdidas del sector ya superan los $200 millones y sostuvo que Panamá mantiene “ilegalmente” cerrado su mercado.

En declaraciones al medio El Observador, Ivannia Quesada, presidenta de Proleche, señaló que esta es la tercera administración costarricense que intenta acercamientos con Panamá sin alcanzar acuerdos.

“Entonces sí vemos una mala fe por parte de las autoridades de Panamá, porque no se ha querido llegar a ningún acuerdo y han sido múltiples los esfuerzos, reuniones y conversaciones desde el nivel privado productivo, técnico y político para llevar soluciones y propuestas”, afirmó.

El conflicto comercial entre ambos países se mantiene desde 2019 y afecta productos como lácteos, carnes, banano, plátano, fresas y piña. El diferendo se agravó luego de que Panamá apelara en enero de 2025 el fallo de la OMC que favoreció a Costa Rica, cuya aplicación práctica sigue suspendida.

La posición de Panamá

Ese mismo miércoles, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, reiteró que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y no a través de discursos políticos que, en sus palabras, “no nos llevan a ningún lado”.

Moltó destacó que Costa Rica es un país hermano y que ambos gobiernos tienen la capacidad de sentarse en una mesa de conversaciones para encontrar soluciones prácticas, respetando las reglas sanitarias y fitosanitarias que rigen el comercio internacional.

El ministro subrayó que Panamá defenderá su sector productivo y su sistema de control fitosanitario, los cuales han permitido que el país exporte con éxito a mercados exigentes.

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