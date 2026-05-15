Video: “Los cambios duelen”, la visión de María Cristina Vilá sobre la modernización del país

La jefa de gabinete del MEF defiende la urgencia del proyecto de ley de sustancia económica. Explica cómo esta normativa busca modernizar el sistema fiscal panameño para atraer inversión extranjera y cumplir con los estándares internacionales para salir de las listas negativas de la UE