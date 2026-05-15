viernes 15 mayo 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Senniaf
Cepanim
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Jose Abel Herrera
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Jose Abel Herrera
Lourdes García Armuelles
15/05/2026 07:30
Videos
Video: “Los cambios duelen”, la visión de María Cristina Vilá sobre la modernización del país
Ley de Sustancia Económica
La jefa de gabinete del MEF defiende la urgencia del proyecto de ley de sustancia económica. Explica cómo esta normativa busca modernizar el sistema fiscal panameño para atraer inversión extranjera y cumplir con los estándares internacionales para salir de las listas negativas de la UE
Otros videos
Video: Entre septiembre y octubre, Panamá lograría la tarjeta verde con la UE
Videos
Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá
(
Dayana Navarro / La Estrella de Panamá
)
Video: Ley de Sustancia Económica: La clave para la competitividad, según Moisés Cohen
Videos
Serena Vamvas, representante del Corregimiento de San Francisco
(
Luis García / La Estrella de Panamá
)
Video, Serena Vamvas: Esto es una lucha ganada por los ciudadanos
Videos
1
Seguridad energética y comercio global marcan agenda del subsecretario Helberg en Panamá
2
Bullying en Panamá alcanza niveles alarmantes: expertos piden acción urgente
3
Video: “Los cambios duelen”, la visión de María Cristina Vilá sobre la modernización del país
4
Trump advierte que ‘lo último que necesitamos es una guerra’ al hablar de Taiwán
5
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este viernes 15 de mayo
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
Helberg asistió a la reunión en la Cancillería acompañado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.
(
Redes sociales
)
Seguridad energética y comercio global marcan agenda del subsecretario Helberg en Panamá
Nacional
Las declaraciones surgen en medio del caso de una estudiante del Instituto Panamericano (IPA).
(
Depositphotos
)
Bullying en Panamá alcanza niveles alarmantes: expertos piden acción urgente
Nacional