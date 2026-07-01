Shirley Castañedas asume la presidencia de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027

Durante las semanas previas a la votación, las negociaciones entre las distintas bancadas marcaron la agenda política del Legislativo. <b>Castañedas</b> llegó como la candidata respaldada por una coalición mayoritaria, mientras que Hernández logró aglutinar el apoyo de diputados independientes y de sectores de oposición que apostaron por una candidatura alternativa.Minutos antes de la votación, el ambiente en el hemiciclo combinaba expectativa con cordialidad. Diputados de distintas bancadas conversaban mientras se definían los últimos movimientos políticos.