Shirley Castañedas asume la presidencia de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027

La diputada Shirley Castañeda fue elegida este miércoles como presidenta del Órgano Legislativo para el período 2026-2027, luego de obtener 42 votos en una elección que confirmó la solidez de la alianza política que respaldó su candidatura.

Castañedas, quien llegó a la contienda como la candidata respaldada por Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvo el respaldo mayoritario del pleno y asumirá la conducción del primer órgano del Estado en sustitución de Jorge Herrera, quien presidió la Asamblea durante el período 2025-2026.

Su principal contendora, la diputada Grace Hernández, recibió 21 votos, mientras que ocho diputados optaron por abstenerse, reflejando un pleno dividido, pero con una mayoría suficiente para otorgarle a Castañedas la conducción del Parlamento durante el próximo año legislativo.