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Shirley Castañedas asume la presidencia de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027

Con 42 votos a favor, Castañedas asume la presidencia de la Asamblea Nacional
Con 42 votos a favor, Castañedas asume la presidencia de la Asamblea Nacional Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 01/07/2026 09:31
La diputada obtuvo el respaldo mayoritario del pleno y dirigirá el Órgano Legislativo en un año marcado por reformas, consensos y desafíos institucionales

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La diputada Shirley Castañeda fue elegida este miércoles como presidenta del Órgano Legislativo para el período 2026-2027, luego de obtener 42 votos en una elección que confirmó la solidez de la alianza política que respaldó su candidatura.

Castañedas, quien llegó a la contienda como la candidata respaldada por Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvo el respaldo mayoritario del pleno y asumirá la conducción del primer órgano del Estado en sustitución de Jorge Herrera, quien presidió la Asamblea durante el período 2025-2026.

Su principal contendora, la diputada Grace Hernández, recibió 21 votos, mientras que ocho diputados optaron por abstenerse, reflejando un pleno dividido, pero con una mayoría suficiente para otorgarle a Castañedas la conducción del Parlamento durante el próximo año legislativo.

Shirley Castañedas asume la presidencia de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La victoria tiene un significado especial para la nueva presidenta. Se trata de su segunda candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hace apenas un año, Castañedas también aspiró a dirigir el Legislativo, pero fue derrotada por el entonces candidato Jorge Herrera, quien terminó imponiéndose en la elección de la Junta Directiva para el período 2025-2026.

Doce meses después, el panorama político cambió. Las alianzas parlamentarias se reconfiguraron y permitieron que la diputada regresara a la contienda con una base de apoyo mucho más amplia, suficiente para alcanzar la mayoría absoluta del pleno.

Una elección marcada por las alianzas

Durante las semanas previas a la votación, las negociaciones entre las distintas bancadas marcaron la agenda política del Legislativo. Castañedas llegó como la candidata respaldada por una coalición mayoritaria, mientras que Hernández logró aglutinar el apoyo de diputados independientes y de sectores de oposición que apostaron por una candidatura alternativa.

Minutos antes de la votación, el ambiente en el hemiciclo combinaba expectativa con cordialidad. Diputados de distintas bancadas conversaban mientras se definían los últimos movimientos políticos.

Castañedas conversa con los diputados Duke y Prado previo a la votación de la presidencia del órgano.
Castañedas conversa con los diputados Duke y Prado previo a la votación de la presidencia del órgano. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Una de las imágenes más llamativas dejó a Shirley Castañedas dialogando con los diputados Janine Prado y Luis Duke, quienes posteriormente mantuvieron su respaldo a Grace Hernández, una escena que evidenció que las diferencias políticas no impiden el diálogo dentro del Parlamento.

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