Felipe Chapman afirma que Panamá reducirá el déficit fiscal sin recortar subsidios

El Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la deuda pública del país continuará aumentando, aunque a un ritmo menor, como resultado de la estrategia del Gobierno para reducir gradualmenteel déficit fiscal sin recurrir a medidas drásticas que afecten a la población.

Durante sus declaraciones, el ministro señaló que era posible frenar el aumento de la deuda, pero advirtió que ello hubiera implicado fuertes recortes en el gasto público.

“¿Hubiésemos podido detener el crecimiento de la deuda? Sí, pero el crecimiento de la deuda hubiese conllevado despedir decenas de miles de personas del sector público, cortar subsidios, en todo tipo de subsidios que puedan imaginarse, incluyendo no solamente los que van directo en ayuda monetaria a la gente, sino en electricidad, en combustible, en el tanquecito de gas, en fin, todo eso en el transporte público”, dijo.

Chapman sostuvo que la administración optó por una estrategia más sostenible para la población mientras sanea las finanzas públicas. “Nuestra evaluación desde un enfoque humano es no, no hacer eso de una forma súbita, traumática e ir bajando la velocidad de crecimiento de la deuda” señaló.

Según Chapman, esa meta se está alcanzando mediante la redución del déficit fiscal. “Lo bajamos de cercano al 7% a 3.4% en un solo año. Este año nuestra meta es que esté por debajo de eso y continúe bajando a lo largo del tiempo de forma tal que a fin de esta década ojalá lleguemos a puntos de equilibrio” añadió.

El ministro aclaró que la mete de este año es que el país logre tener un saldo positivo. “Este año nuestra meta es que tengamos un saldo positivo antes de pagar intereses. Imagínense, por 15 años o más, casi 20 años, este país tomaba deuda para pagar intereses. Eso no es sostenible” dijo.

Presupuesto 2027

En cuanto a la elaboración del Presupuesto General del Estado para 2027, el ministro informó que el proceso de vistas presupuestarias se encuentra en su fase final. Explicó que la Dirección Nacional de Presupuesto presentará en los próximos días una propuesta acordada con las distintas instituciones públicas.

Posteriormente, el documento será evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitido al presidente José Raúl Mulino para su consideración en el Consejo de Gabinete. Una vez reciba la aprobación del Ejecutivo, el proyecto será presentado ante la Asamblea Nacional para su discusión.