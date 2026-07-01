Más de 620 productores de Chiriquí y Colón reciben fertilizantes donados por Marruecos

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) comenzó la distribución de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos en las provincias de Chiriquí y Colón, como parte del programa de cooperación bilateral 2025-2027 que contempla el suministro nacional de 1,000 toneladas anuales de este insumo durante un trienio para respaldar a 4,000 productores de agricultura familiar y 300 huertos escolares.

En la provincia de Chiriquí, la Dirección Regional del MIDA inició ayer el reparto de fertilizante Triple 15 para beneficiar a 324 productores de la Clasificación 1 (categoría de subsistencia) de la Agricultura Familiar en las áreas de San Andrés, Río Sereno, Volcán, Progreso, Alanje, Bugaba, Potrerillo, David, Boquete, Gualaca, San Juan, Lajas y Tolé.

El director regional del MIDA, Jeyson Ortega, informó estos detalles durante la apertura formal de los contenedores y destacó la importancia de este apoyo para fortalecer la producción agrícola familiar y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Asimismo, el oficial de Agroquímicos de la provincia, Iván Alvarado, inspeccionó y certificó que el producto se encuentra en óptimas condiciones, con cero humedad y listo para su aplicación, explicando que el Triple 15 es adecuado para una amplia variedad de cultivos, especialmente plátano, hortalizas y maíz, además de recordar la importancia de aplicarlo en suelos con suficiente humedad.

Durante el acto, en el que participaron Liza Martin, oficial de Recursos Humanos, Carlos Ubides, administrador regional, y Kathia Contreras, coordinadora de Desarrollo Rural, el pequeño productor de San Andrés, Uribe Quintero, agradeció el apoyo del ministerio ya que se dedica a la producción de subsistencia y es necesaria la fertilización de sus plantaciones.

Por otra parte, en la provincia de Colón, el MIDA inició la entrega de 1,500 quintales de fertilizante a más de 300 pequeños productores de agricultura familiar Tipo 1 en una jornada realizada en las instalaciones de la Dirección Regional con la participación de los jefes de las siete agencias de extensión agropecuaria.

José Cano, jefe de la Unidad de Informática del MIDA, destacó que el proceso de identificación se efectuó siguiendo las instrucciones del ministro Roberto Linares y bajo criterios de transparencia, expresando: “Gracias al apoyo del Reino de Marruecos estamos haciendo realidad la entrega de fertilizantes a nuestros productores de agricultura familiar. Ha sido un proceso transparente y ordenado, que brinda confianza a los productores y fortalece el trabajo que desarrolla el MIDA en beneficio del sector agropecuario”.

Finalmente, el director del MIDA en Colón, Armando Solís, resaltó que la provincia recibió estos 1,500 quintales e indicó: “Esperamos que este importante aporte contribuya a mejorar las siembras, incrementar la producción y generar mejores condiciones de vida para las familias productoras de la provincia”, al tiempo que agradeció el respaldo del presidente de la República, del ministro y del viceministro del MIDA por impulsar iniciativas que fortalecen al sector agropecuario nacional en un momento oportuno para el ciclo agrícola.