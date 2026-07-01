Shirley Castañedas suma el apoyo del PRD para presidir la Asamblea

La bancada del <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b> anunció este miércoles, horas antes de iniciar el tercer periodo legislativo de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, <b>su respaldo a la candidatura de la diputada <a href="/tag/-/meta/shirley-castanedas">Shirley Castañedas</a> para presidir el órgano legislativo hasta 2027</b>, luego de que la aspirante suscribiera un acuerdo de compromisos institucionales impulsado por el colectivo opositor.En un comunicado, la bancada explicó que, tras evaluar los distintos escenarios de cara a la elección de la nueva Junta Directiva del Legislativo, decidió apoyar la candidatura de Castañedas <b>por considerar que el documento firmado recoge los principios que el partido estima indispensables para la conducción de la Asamblea durante el próximo año legislativo</b>.El acuerdo, firmado por el presidente de la bancada del PRD, Benicio Robinson, y por la diputada del partido <b><a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas (RM)</a></b>, establece una serie de compromisos políticos, éticos y administrativos que la candidata deberá cumplir en caso de resultar electa como presidenta del primer órgano del Estado.Entre los compromisos asumidos destacan<b> una Asamblea más abierta y transparente, con uso responsable de los recursos públicos, respeto a los funcionarios y continuidad de las reformas al Reglamento Interno</b>.También se plantea<b> defender la autonomía del Legislativo, dar prioridad a leyes contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el narcotráfico, además de impulsar normas sobre servicios públicos, banca, empleo, costo de vida, agua potable y seguridad ciudadana</b>.La elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027 se realizará hoy 1 de julio, en medio de divisiones entre las distintas bancadas para definir el control del Legislativo durante el próximo año.