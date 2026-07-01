Shirley Castañedas suma el apoyo del PRD para presidir la Asamblea

La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció este miércoles, horas antes de iniciar el tercer periodo legislativo de la Asamblea Nacional, su respaldo a la candidatura de la diputada Shirley Castañedas para presidir el órgano legislativo hasta 2027, luego de que la aspirante suscribiera un acuerdo de compromisos institucionales impulsado por el colectivo opositor.

En un comunicado, la bancada explicó que, tras evaluar los distintos escenarios de cara a la elección de la nueva Junta Directiva del Legislativo, decidió apoyar la candidatura de Castañedas por considerar que el documento firmado recoge los principios que el partido estima indispensables para la conducción de la Asamblea durante el próximo año legislativo.

El acuerdo, firmado por el presidente de la bancada del PRD, Benicio Robinson, y por la diputada del partido Realizando Metas (RM), establece una serie de compromisos políticos, éticos y administrativos que la candidata deberá cumplir en caso de resultar electa como presidenta del primer órgano del Estado.

Entre los compromisos asumidos destacan una Asamblea más abierta y transparente, con uso responsable de los recursos públicos, respeto a los funcionarios y continuidad de las reformas al Reglamento Interno.

También se plantea defender la autonomía del Legislativo, dar prioridad a leyes contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el narcotráfico, además de impulsar normas sobre servicios públicos, banca, empleo, costo de vida, agua potable y seguridad ciudadana.

La elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027 se realizará hoy 1 de julio, en medio de divisiones entre las distintas bancadas para definir el control del Legislativo durante el próximo año.