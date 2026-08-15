Comic Con Panamá 2026: estas son las primeras estrellas confirmadas

La Comic Con Panamá 2026 comenzó a revelar este sábado 15 de agosto a los primeros artistas invitados que participarán en su séptima edición, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Panama Convention Center.
Entre los primeros nombres confirmados destacan Lera Abova, actriz que interpreta a Nico Robin, conocida también como Miss All Sunday, en el live action de ‘One Piece’ de Netflix, y las reconocidas voces del doblaje latinoamericano Carlos Segundo y Patricia Acevedo.
Abova se incorporó al elenco de la segunda temporada de ‘One Piece’ como parte de la organización Baroque Works. El personaje de Nico Robin es uno de los más reconocidos de la historia creada por Eiichiro Oda.
La actriz también cuenta con experiencia en el modelaje y ha participado en producciones como la película ‘Anna’, dirigida por Luc Besson, y la serie ‘Pitch Perfect: Bumper in Berlin’.
La edición 2026 de Comic Con Panamá también contará con dos figuras ampliamente reconocidas por los seguidores del doblaje latinoamericano.
Carlos Segundo es conocido por interpretar a Piccolo en ‘Dragon Ball’, además de prestar su voz a Woody en ‘Toy Story’ y al profesor Severus Snape en la saga de ‘Harry Potter’.
Por su parte, Patricia Acevedo es reconocida por ser la voz de Sailor Moon, además de interpretar a Lisa Simpson en ‘Los Simpson’ y a Milk en Dragon Ball.
Los tres invitados tendrán presentaciones y entrevistas en tarima, donde compartirán con el público detalles sobre sus carreras, personajes y experiencias dentro de la industria del entretenimiento.
Los fanáticos también podrán acceder a experiencias Meet & Greet. En el caso de Lera Abova estarán disponibles opciones de fotografía y autógrafo, mientras que con Carlos Segundo y Patricia Acevedo habrá diferentes alternativas que incluyen fotografías, autógrafos, audios y videos.
Los boletos para estas experiencias ya están disponibles a través de los canales oficiales del evento como Panatickets y la página oficial: www.comiccon.com.pa.
Además de sus invitados internacionales, Comic Con Panamá 2026 ofrecerá durante sus tres jornadas diferentes espacios dedicados a la cultura pop.
El público podrá recorrer el Artist Alley, donde ilustradores y artistas exhibirán y comercializarán sus trabajos; la Zona Shopping, con productos oficiales, coleccionables y artículos exclusivos; y la Zona de Coleccionistas, donde distintos grupos mostrarán sus piezas.
También estará disponible la Zona Gaming, encabezada por Project X Coliseum, con competencias y experiencias para los aficionados a los videojuegos.
La programación incluirá además la Zona de Experiencias, talleres para toda la familia y el tradicional Concurso de Cosplay, uno de los principales atractivos de la convención.
Como novedad, esta edición incorporará la Trading Cards Zone, un espacio dedicado a las cartas coleccionables que reunirá a coleccionistas, tiendas y vendedores especializados.
Los asistentes podrán adquirir cartas y productos especializados, descubrir nuevas piezas para sus colecciones y compartir con otros aficionados.
La organización adelantó que todavía quedan más invitados y sorpresas por anunciar para esta séptima edición, que reunirá durante tres días a los seguidores de la cultura pop, el anime, los videojuegos, el cómic y el entretenimiento en Panamá.
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