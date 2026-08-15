Las noticias que marcaron a Panamá y el mundo este sábado 15 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 15 de agosto por acontecimientos de relevancia nacional e internacional, desde la conmemoración de fechas históricas hasta nuevos movimientos en materia de seguridad y política exterior.

-Este 15 de agosto se conmemoran los 507 años de la fundación de Panamá La Vieja, ocurrida en 1519, y los 112 años de la inauguración del Canal de Panamá, en 1914.

-El Ministerio de Seguridad Pública, a través del Senafront y con apoyo del Senan, puso en marcha la Operación Escudo de Acero para reforzar la vigilancia y el control territorial en la provincia de Darién, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia.

-El Ministerio de Ambiente informó que los Estudios de Impacto Ambiental ya pueden ser consultados en línea, como parte de un proceso de modernización y fortalecimiento de la transparencia institucional.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al plantear la posibilidad de declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.

-El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, respondió al expresidente colombiano Gustavo Petro luego de sus cuestionamientos al reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán por parte del Gobierno de Colombia.

Así transcurrió una jornada marcada por acontecimientos históricos, seguridad, transparencia institucional y tensiones geopolíticas que acapararon la atención informativa en Panamá y el mundo.