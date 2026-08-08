Panamá y el mundo: las noticias que marcaron este sábado 8 de agosto

La jornada informativa de este sábado 8 de agosto estuvo marcada por acontecimientos de relevancia en Panamá y el ámbito internacional, con pronunciamientos políticos, noticias de impacto nacional, medidas económicas y hechos que generaron atención fuera del país.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su rechazo al nuevo concepto de Policía Municipal que han comenzado a implementar algunos municipios. El mandatario cuestionó que estas unidades estén asumiendo funciones que, según su posición, corresponden exclusivamente a una fuerza policial.

-Se confirmó el fallecimiento de José Agustín Donderis Miranda, profesional en gestión de riesgos y exdirector general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Donderis murió en la provincia de Chiriquí luego de sufrir complicaciones quirúrgicas de alta severidad.

-El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) mantiene conversaciones con cadenas de supermercados que operan en el país con el objetivo de poner en marcha la iniciativa “Canasta pa’ ti”. La propuesta busca ofrecer productos de la canasta básica a precios diferenciados mediante acuerdos comerciales voluntarios, sin recurrir a un control directo de precios por parte del Estado.

-Argentina recibió la noticia del fallecimiento de Jorge Horacio Messi, padre y representante del futbolista Lionel Messi. Tenía 68 años y murió durante la madrugada de este sábado en un sanatorio de Rosario, donde permanecía bajo atención médica.

-Colombia vivió una jornada marcada por la violencia. Dos atentados atribuidos a grupos armados se registraron en el primer día de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo con un discurso de mano dura contra el crimen organizado, una de las principales banderas de su campaña electoral y de su toma de posesión.