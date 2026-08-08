Dos atentados sacuden a Colombia en el primer día de gobierno de Abelardo De La Espriella

Dos atentados atribuidos a grupos armados sacudieron a Colombia este sábado 8 de agosto, en el primer día de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, conocido por su discurso de mano dura contra el crimen organizado, una postura que mantuvo durante toda la campaña electoral y que reiteró en su toma de posesión celebrada el viernes en la ciudad de Cali.

Disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liderados por alias ‘Iván Mordisco’, destruyeron con explosivos, durante la madrugada del sábado, un peaje en construcción ubicado sobre la carretera Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Como consecuencia del ataque, dos guardias de seguridad resultaron con heridas leves.

“Todos estamos con tensión, bastante tensionados y nerviosos”, declaró a la agencia AFP Roberto Sandoval, bombero y residente de un barrio cercano al peaje.

El presidente De La Espriella reaccionó poco después a través de la red social X, donde afirmó que “atacar la infraestructura del país es atacar el progreso”.

“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”, agregó.

También durante la madrugada del sábado, un uniformado murió en el departamento del Cesar tras un ataque con drones cargados con explosivos contra una estación de policía, según informó esa institución.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente al grupo responsable de este atentado, que, según el mandatario, “no quedará impune”.