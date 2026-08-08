Dos atentados sacuden a Colombia en el primer día de gobierno de Abelardo De La Espriella

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Dos atentados atribuidos a grupos armados sacudieron a Colombia este sábado 8 de agosto, en el primer día de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, conocido por su discurso de mano dura contra el crimen organizado, una postura que mantuvo durante toda la campaña electoral y que reiteró en su toma de posesión celebrada el viernes en la ciudad de Cali.
Disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liderados por alias ‘Iván Mordisco’, destruyeron con explosivos, durante la madrugada del sábado, un peaje en construcción ubicado sobre la carretera Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Como consecuencia del ataque, dos guardias de seguridad resultaron con heridas leves.
“Todos estamos con tensión, bastante tensionados y nerviosos”, declaró a la agencia AFP Roberto Sandoval, bombero y residente de un barrio cercano al peaje.
El presidente De La Espriella reaccionó poco después a través de la red social X, donde afirmó que “atacar la infraestructura del país es atacar el progreso”.
“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”, agregó.
También durante la madrugada del sábado, un uniformado murió en el departamento del Cesar tras un ataque con drones cargados con explosivos contra una estación de policía, según informó esa institución.
Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente al grupo responsable de este atentado, que, según el mandatario, “no quedará impune”.
De La Espriella ha anunciado que intensificará los bombardeos contra grupos guerrilleros, organizaciones narcotraficantes y estructuras armadas de origen paramilitar que operan en Colombia. Además, ha señalado que buscará cooperación de Israel y Estados Unidos en materia de seguridad y que promoverá la construcción de megacárceles similares a las implementadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
Asimismo, ha prometido poner fin a las negociaciones de paz impulsadas por su antecesor, el expresidente Gustavo Petro, en medio de la peor ola de violencia que enfrenta Colombia en la última década.
Entre las primeras medidas de su administración figura el traslado a cárceles de máxima seguridad de 117 presos considerados de “alto perfil”, quienes participaron en los diálogos de paz durante el gobierno anterior, según informó el Ejecutivo en un comunicado divulgado este sábado.
Otro de los grupos armados que se encuentra bajo la atención de la nueva administración es el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, el comandante del Bloque Occidental del ELN, alias ‘Yerson’, advirtió que la organización podría ampliar sus acciones armadas.
“Si la dirigencia del ELN dice que tenemos que llevar a cabo una ofensiva militar a nivel nacional, lo haremos. Habrá ataques en las ciudades, en el campo, donde sea”, afirmó.
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