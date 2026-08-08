El Mundial bajo amenaza: así frustraron presuntos atentados contra Lionel Messi

Las autoridades de Estados Unidos, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Centro para la Cooperación Policial Internacional, revelaron recientemente que lograron neutralizar varias amenazas contra destacados futbolistas que participaron en el Mundial 2026, entre ellos Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con informes oficiales divulgados tres semanas después de la finalización de la Copa del Mundo y difundidos por el diario El Tiempo de Bogotá, Messi fue el principal objetivo de las amenazas, algunas de las cuales incluían planes de atentados suicidas.

Las intimidaciones contra el capitán argentino comenzaron desde la fase de grupos del torneo. Las autoridades fueron alertadas tras recibir una llamada en el aeropuerto de Dallas, donde un individuo amenazó con ingresar a un estadio acompañado por dos personas equipadas con bombas caseras y un rifle AR-15. Según el reporte, el sospechoso mencionó explícitamente su intención de atentar contra la vida de Messi antes de un encuentro entre Argentina y Jordania.

Otra amenaza surgió antes del partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, disputado en el Atlanta Stadium. En esa ocasión, un sospechoso publicó en redes sociales que planeaba ingresar al estadio con cuatro artefactos explosivos adheridos a su cuerpo para detonarlos cerca del futbolista argentino.

Mientras ese encuentro se desarrollaba, la Policía recibió una alerta sobre la supuesta presencia de tres bombas colocadas en papeleras dentro del estadio. Tras una exhaustiva inspección realizada con perros especializados en detección de explosivos, las autoridades concluyeron que se trataba de una falsa alarma.

Los investigadores consideran que algunas de las amenazas podrían estar relacionadas con teorías y acusaciones difundidas en redes sociales sobre presuntos favoritismos deportivos hacia Messi.

Sin embargo, el astro argentino no fue el único jugador bajo vigilancia especial durante el torneo.

Según los informes, la FIFA alertó al FBI sobre la presencia de un sospechoso que intentaba obtener información confidencial cerca del hotel donde se hospedaba la selección de Portugal en Houston.

Otro incidente ocurrió en Toronto (Canadá), cuando un individuo intentó ingresar al mismo ascensor en el que se encontraba Cristiano Ronaldo. Tras ser interceptado por agentes policiales, el hombre aseguró que únicamente quería tomarse una fotografía con el futbolista.

Las autoridades no informaron sobre personas heridas ni sobre detenciones vinculadas directamente a los presuntos planes de atentado, aunque señalaron que las amenazas fueron neutralizadas antes de que representaran un riesgo para los jugadores o los asistentes a los partidos.