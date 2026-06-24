Cristiano Ronaldo estalla ante la prensa al ser consultado sobre Lionel Messi

Durante el encuentro con los medios, Ronaldo evitó responder consultas sobre el astro argentino y también sobre un posible enfrentamiento entre Portugal y Argentina en el torneo. El delantero se mostró firme al considerar innecesaria la pregunta.<i><b>'No sé qué responder, porque es una pregunta sin sentido. Sería el primero, pero lo más importante hoy era ganar, adelantar al grupo y estar preparados para lo que viene. Tendremos un partido difícil contra Colombia, pero lo importante era adelantar al grupo y lo conseguimos. Ayudé al equipo, que lo hizo muy bien, y seguimos adelante', </b></i>expresó el capitán portugués.El atacante insistió en que su enfoque está en el rendimiento de su selección y en los próximos compromisos del Mundial, dejando de lado cualquier especulación sobre otros equipos o figuras del fútbol internacional.La situación ha generado debate en redes sociales, donde nuevamente se reaviva la comparación histórica entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.