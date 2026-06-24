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Cristiano Ronaldo estalla ante la prensa al ser consultado sobre Lionel Messi

Ronaldo evita a Messi y desata polémica global en el Mundial 2026
Ronaldo evita a Messi y desata polémica global en el Mundial 2026 EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 13:43
Cristiano Ronaldo evita hablar de Lionel Messi tras goleada de Portugal en el Mundial 2026

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Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, esta vez no solo por su actuación en el campo, sino también por una situación generada en la zona mixta tras la victoria de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán.

El delantero portugués marcó un doblete en el partido correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos, resultado que le permitió a su selección avanzar y hacer historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, consolidando aún más su legado en el torneo.

Gracias a su destacada actuación, el atacante fue elegido como el Mejor Jugador del Partido. Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente a la conferencia de prensa, donde se generó una polémica por su reacción ante preguntas relacionadas con Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo rechaza comparaciones con Messi y desata debate en redes sociales

Durante el encuentro con los medios, Ronaldo evitó responder consultas sobre el astro argentino y también sobre un posible enfrentamiento entre Portugal y Argentina en el torneo. El delantero se mostró firme al considerar innecesaria la pregunta.

“No sé qué responder, porque es una pregunta sin sentido. Sería el primero, pero lo más importante hoy era ganar, adelantar al grupo y estar preparados para lo que viene. Tendremos un partido difícil contra Colombia, pero lo importante era adelantar al grupo y lo conseguimos. Ayudé al equipo, que lo hizo muy bien, y seguimos adelante”, expresó el capitán portugués.

El atacante insistió en que su enfoque está en el rendimiento de su selección y en los próximos compromisos del Mundial, dejando de lado cualquier especulación sobre otros equipos o figuras del fútbol internacional.

La situación ha generado debate en redes sociales, donde nuevamente se reaviva la comparación histórica entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

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