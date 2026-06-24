Cristiano Ronaldo estalla ante la prensa al ser consultado sobre Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, esta vez no solo por su actuación en el campo, sino también por una situación generada en la zona mixta tras la victoria de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán.

El delantero portugués marcó un doblete en el partido correspondiente a la segunda ronda de la fase de grupos, resultado que le permitió a su selección avanzar y hacer historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, consolidando aún más su legado en el torneo.

Gracias a su destacada actuación, el atacante fue elegido como el Mejor Jugador del Partido. Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente a la conferencia de prensa, donde se generó una polémica por su reacción ante preguntas relacionadas con Lionel Messi.