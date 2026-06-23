El récord de Cristiano: primer jugador en anotar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol mundial. El delantero portugués se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo distintas, tras firmar un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán, en un partido clave para las aspiraciones de su selección en el Mundial 2026.

Con sus dos anotaciones, el atacante luso no solo estableció una marca inédita en la historia de los Mundiales, sino que además, a sus 41 años, se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete en una Copa del Mundo, ampliando aún más su legado en el fútbol internacional.

La histórica noche de Ronaldo también tuvo impacto en sus cifras globales. Con este doblete, el portugués llegó a 974 goles en su carrera profesional, quedando a solo 26 tantos de alcanzar la barrera de los 1,000 goles, una cifra reservada para muy pocos en la historia del deporte.

El romance de Cristiano con el gol mundialista comenzó en Alemania 2006, donde anotó por primera vez en una Copa del Mundo. Luego repitió en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y firmó su actuación más destacada en Rusia 2018, torneo en el que marcó cuatro goles. En Qatar 2022 sumó una anotación más, y ahora en el Mundial 2026 volvió a aparecer con un doblete para establecer un registro sin precedentes.

Hasta antes de este torneo, Ronaldo compartía con Lionel Messi el récord de haber marcado en cinco Mundiales consecutivos. Sin embargo, con su actuación ante Uzbekistán, el portugués rompió esa igualdad y quedó en solitario como el único futbolista en haber anotado en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Además, el doblete le permitió superar a Eusebio como máximo goleador portugués en la historia de los Mundiales, consolidando aún más su lugar como uno de los grandes referentes del fútbol de su país y del escenario internacional.