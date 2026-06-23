El récord de Cristiano: primer jugador en anotar en seis Mundiales

Tras el encuentro, Cristiano destacó el esfuerzo colectivo del equipo y aseguró que el resultado representa una respuesta luego de una semana complicada, marcada por las críticas tras el empate en su debut mundialista.'Para mí, lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana. El equipo trabajó duro, mejoramos mucho', expresó el atacante.Ronaldo reconoció que alcanzar récords personales es importante, pero insistió en que la prioridad es el rendimiento de Portugal en el torneo. 'En lo personal, batir récords es muy bonito, pero lo importante es el equipo y lograr los objetivos. Creo que con cuatro puntos ya lo hemos conseguido. Estoy muy contento', afirmó.El delantero también habló del difícil momento que atravesó antes del partido y agradeció el respaldo de sus compañeros. 'Dios ayuda a quienes se esfuerzan. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil, una semana oscura, pero mis compañeros me apoyaron. Sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol. Fue difícil, pero hemos vuelto', manifestó.Con esta actuación, Cristiano Ronaldo no solo volvió a ser decisivo para Portugal, sino que sumó otro capítulo histórico a una carrera marcada por los récords y la vigencia en la élite del fútbol mundial.