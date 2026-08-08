Pentágono desclasifica 41 nuevos archivos de ovnis y esferas en Medio Oriente

El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó este 8 de agosto de 2026 un nuevo lote de 41 archivos oficiales sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (OVNI), correspondientes a eventos registrados entre 1950 y 2026. La documentación expone registros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que incluyen fotografías, documentos gubernamentales y videos inéditos.

Los registros detallan incidentes reportados sobre áreas urbanas y militares de Afganistán y Medio Oriente, así como en los estados norteamericanos de Montana, Utah y Colorado, y la región del Océano Pacífico. Entre los hallazgos destacan aparatos en forma de esferas masivas que se desplazan a velocidades supersónicas y realizan maniobras que desafían los principios aerodinámicos conocidos.

Uno de los expedientes documenta el avistamiento de una esfera sin alas ni estructura aparente sobrevolando una zona urbana en Medio Oriente a baja altitud. Según los análisis del Departamento de Guerra, el objeto avanzó a velocidad constante sin generar estela ni mostrar sistemas de propulsión visibles, concluyendo que la tecnología observada no coincide con ningún desarrollo militar o civil registrado.

Otro registro captado por sensores infrarrojos entre 2022 y 2023 muestra un punto oscuro en vuelo, monitoreado por sistemas de rastreo militar, que mantenía su trayectoria sin alterar su patrón por las condiciones del entorno.

Esta publicación constituye la quinta entrega masiva de información desclasificada sobre el fenómeno OVNI autorizada durante la administración del presidente Donald Trump. Hasta la fecha, los analistas del gobierno norteamericano no han ofrecido explicaciones técnicas sobre el origen o la naturaleza de las aeronaves.