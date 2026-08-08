Joe Biden enfrenta un duro momento por el cáncer: ‘Tiene dolor y está muy débil’

El hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, Hunter Biden, reveló recientemente que el cáncer que padece su padre —un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea— se ha extendido hasta provocarle intensos dolores y un notable debilitamiento físico.

Las declaraciones fueron ofrecidas el pasado viernes 7 de agosto durante una entrevista con la cadena británica BBC.

“Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más”, afirmó Hunter Biden, según recogió la agencia EFE.

Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Joe Biden fue objeto de constantes cuestionamientos debido a su avanzada edad y a su capacidad para ejercer el cargo. Esa situación lo llevó a abandonar su campaña de reelección y ceder la candidatura demócrata a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, tras su cuestionada actuación en un debate presidencial frente al republicano Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Finalmente, Harris fue derrotada por Trump en las elecciones presidenciales.

Antes de abandonar la Casa Blanca, Biden concedió un indulto a su hijo, quien había sido declarado culpable de posesión ilegal de armas y enfrentaba procesos por delitos fiscales, pese a que previamente había asegurado que no lo haría.

En la entrevista con la BBC, Hunter Biden manifestó que se sintió “agradecido” por el indulto, aunque reconoció que la decisión “no fue algo bueno” para el legado político de su padre.

A pesar de encontrarse bajo tratamiento médico, el expresidente ha mantenido una agenda pública activa, que incluyó recientemente su participación en la inauguración del Centro Presidencial Obama, en Chicago.

“Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia. (...) Es el mejor padre, el mejor esposo y el mejor abuelo”, afirmó un visiblemente emocionado Hunter Biden.