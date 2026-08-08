Cierre de Santo Domingo 2026: Raúl Cogley da la medalla 24 a Panamá

El gamer panameño Raúl Cogley conquistó la medalla de plata en la disciplina de Street Fighter 6 durante la decimosexta jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un cierre de calendario que incluyó disputas en diferentes disciplinas. El desempeño de Cogley en la modalidad de deportes electrónicos se inició con una fase de grupos invicta mediante victorias ante Okair Mclaren de Jamaica por 3-1, Derek Wong Jr de Bahamas por 3-2 y Ricardo Román de Puerto Rico por 3-1. Posteriormente, en las rondas de eliminación directa, el competidor istmeño superó 3-2 al colombiano Juan Diego López, cedió 1-3 ante el dominicano Saúl Mena, venció 3-1 al venezolano Jorge Velásquez y cayó nuevamente en el choque por el título 0-3 frente al anfitrión Mena.

Más resultados del cierre

La selección de sóftbol finalizó en la cuarta posición del torneo tras caer 0-3 ante el conjunto de México en el partido por la medalla de bronce. Por su parte, la halterofilia concluyó su representación con Mariadni Batista en la categoría de +86 kilogramos, quien ocupó el cuarto lugar en la modalidad de arranque con 106 kilogramos y el sexto puesto en envión con 123 kilogramos, sumando un total olímpico de 229 kilogramos. La jornada también registró la participación del equipo femenino de espada en esgrima, integrado por Alessandra Aicardi, María Navarro, María Benedito y Valeria Martinelli, que cayó 39-45 ante México en los cuartos de final. Asimismo, en el pentatlón moderno, las duplas de relevos de Ana Paola González con Jhosselyne Cruz en la rama femenina, y Josué Pineda junto a Juan David Ibarra en la masculina, se ubicaron en la cuarta posición de sus respectivas competencias, mientras que Cruz y Pineda culminaron en el quinto lugar del relevo mixto. Finalmente, el equipo de League of Legends no superó la fase de grupos tras ser vencido por República Dominicana y Venezuela. En vela, Daniel Henríquez concluyó en el puesto 16 de la tabla general en la clase ILCA 7 con 142 puntos netos tras diez regatas, en tanto que en el tiro deportivo rápido a 25 metros, Luis Preciado finalizó en el lugar 21, Wilfredo Cruz en el 22 y Aristides Guevara en la posición 25, resultado que ubicó al equipo masculino en la séptima casilla con 1435 puntos.

Los números de la participación panameña