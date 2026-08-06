Alyiah Lide logra oro en gimnasia y Panamá alista su cierre en Santo Domingo 2026

La delegación deportiva de Panamá sumó dos medallas de oro este jueves 6 de agosto en la gimnasia artística por medio de Alyiah Lide De León mientras afronta el tramo final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la oportunidad de disputar preseas, en cinco disciplinas antes de la clausura del certamen programada para el sábado 8 de agosto en la capital dominicana.

En la disciplina de la gimnasia, la atleta panameña Alyiah Lide De León conquistó 2 medallas de oro en la categoría de viga de equilibrio donde obtuvo un puntaje de 12.950 y en la categoría de piso con 13.000 puntos. También completó sus presentaciones en la cita regional donde registró una buena participación pero sin podio en las barras y potro.

En el béisbol, la novena nacional buscará la medalla de oro a las 6:00 p.m.(hora local) en el encuentro decisivo del torneo frente a Nicaragua, tras asegurar el cupo a la gran final con su victoria previa ante el conjunto anfitrión de República Dominicana, ya que a pesar de caer 4-1 frente al equipo de Puerto Rico en el cierre de la Súper Ronda, este resultado no afectó su clasificación al partido por el título regional.

Por su parte, el seleccionado de fútbol sub-21 saltará a la cancha para disputar el partido por la medalla de bronce frente a la representación de Colombia en el compromiso de cierre del torneo de balompié.

Mientras que en el sóftbol masculino, el equipo panameño enfrentará a República Dominicana a las 7:00 p.m. (hora local) en un compromiso clave que definirá la clasificación a la jornada por las medallas del sábado.

De igual forma, la acción en las disciplinas de combate como el karate incluirá la presentación de Alberto Gálvez a las 8:00 a.m. frente al puertorriqueño Luis Torres en la primera ronda eliminatoria.

Asimismo en la nueva categoría que alberga la disciplina de deportes electrónicos, eSports (por su palabra en inglés electronic sports) el competidor panameño Jhonnatan Mora disputará la fase semifinal en la modalidad de eFootball a las 8:55 a.m. (hora local) en búsqueda del pase a la serie por el campeonato frente al venezolano Carlos Salazar.

También el atletismo estará viendo acción, el corredor colonense Chamar Chambers clasificó a la final de los 800 metros planos tras finalizar segundo en su serie eliminatoria con un registro de 1:47.25 minutos para instalarse en el duelo por las medallas de este viernes 7 de agosto a las 4:35 p.m. (hora local) con la segunda mejor marca de la fase previa