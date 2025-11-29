  1. Inicio
¡Oro panameño! Gimnasia artística lidera cosecha de medallas para Panamá en Juegos Bolivarianos

Alyiah Lide logra medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025.
Por
Redacción
  • 30/11/2025 01:50
La delegación de Panamá tuvo una gran jornada en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, culminando con un total de seis medallas solo en gimnasia artística.

El éxito de la representación de Panamá, este sábado, fue liderado por la gimnasia artística, que se convirtió en la gran protagonista del día en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Previamente, la delegación ya había sumado cuatro medallas: el oro de Karla Navas en la final de Salto y la plata de Hillary Heron en Barras Asimétricas, además de la plata en Surf obtenida por Edonays Caballero en SUP Race.

La jornada también aseguró para los atletas panameños bronces preliminares en bodyboard y shortboard, sumando más preseas a la representación.

Panamá en gimnasia artística suma seis medallas en los Juegos Bolivarianos 2025

Al concluir las finales individuales por aparatos, la gimnasia artística femenina sumó dos medallas más: Alyiah Lide se colgó la medalla de plata en la prueba de Suelo con 12.300 puntos, mientras que Hillary Heron añadió un bronce a su cuenta en la Viga de Equilibrio con 12.466 puntos.

Con estos resultados, la gimnasia artística femenina culminó su participación con un saldo de seis medallas, incluyendo oros por equipos, en la general individual y en salto.

Hasta el momento, Panamá suma cuatro medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, se mantiene en la séptima posición del medallero general.

