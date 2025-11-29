¡Oro panameño! Gimnasia artística lidera cosecha de medallas para Panamá en Juegos Bolivarianos

El éxito de la representación de Panamá, este sábado, fue liderado por la gimnasia artística, que se convirtió en la gran protagonista del día en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Previamente, la delegación ya había sumado cuatro medallas: el oro de Karla Navas en la final de Salto y la plata de Hillary Heron en Barras Asimétricas, además de la plata en Surf obtenida por Edonays Caballero en SUP Race.

La jornada también aseguró para los atletas panameños bronces preliminares en bodyboard y shortboard, sumando más preseas a la representación.