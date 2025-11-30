Messi vs. Müller: Inter Miami y Vancouver chocarán en la final de la MLS Cup 2025

En la Final de la Conferencia del Oeste, el Vancouver Whitecaps FC sorprendió al vencer 3-1 al San Diego FC , equipo donde milita el panameño Aníbal Godoy. Los Whitecaps aseguraron el partido rápidamente con una ráfaga de goles en el primer tiempo. El delantero Brian White, anotó un doblete y el canadiense Ali Ahmed provocó un autogol a favor, llevando la ventaja a 3-0 antes del descanso. Aunque Hirving ‘Chucky’ Lozano descontó para San Diego con un golazo en el minuto 60, la expulsión posterior del arquero Pablo Sisniega complicó la remontada.

Las finales de Conferencia de la Major League Soccer (MLS) se jugaron este sábado con resultados contundentes que definieron a los dos equipos candidatos a llevarse el Trofeo Philip F. Anschutz. El Inter Miami CF de Lionel Messi y el Vancouver Whitecaps FC lograron vencer y asegurar sus respectivos campeonatos de Conferencia y obtener un lugar en la gran final de la MLS Cup 2025, que se disputará el próximo 6 de diciembre.

Inter Miami arrolló al New York City FC

Por su parte, el Inter Miami CF se mostró arrollador en la Final de la Conferencia del Este, aplastando 5-1 al New York City FC en Chase Stadium. La figura del encuentro fue Tadeo Allende, quien firmó un espectacular hat-trick y se posicionó como el máximo goleador de los Playoffs con ocho tantos. Las otras anotaciones de ‘las Garzas’ fueron obra de Mateo Silvetti y Telasco Segovia, asegurando el primer título de la Conferencia del Este para el club.

El dominio de Miami comenzó temprano, con Allende anotando dos veces antes del minuto 23, asistido en el segundo tanto por Jordi Alba. Aunque Justin Haak logró el descuento para NYCFC antes del medio tiempo, los goles de Silvetti, Segovia y el tercero de Allende en la segunda mitad sellaron la goleada por 5-1. La defensa del Inter Miami, liderada por el arquero Rocco Ríos Novo, supo contener los intentos de reacción del equipo neoyorquino.

Otro récord para Lionel Messi

Lionel Messi fue otro de los protagonistas, especialmente porque con el pase que puso para el gol de Silvetti, el argentino alcanzó 405 asistencias a lo largo de su carrera y se convirtió en el máximo asistidor en toda la historia del fútbol.

Con estos finalistas, la MLS Cup 2025 tendrá un nuevo campeón, ya que tanto Vancouver Whitecaps como Inter Miami CF buscarán levantar el trofeo por primera vez en su historia. ¿Otro hito para Messi? La final se jugará en el estadio del Inter Miami CF, el próximo sábado 6 de diciembre.