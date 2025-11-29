Mingob licita alimentos por $209 millones para seis cárceles del país

El Ministerio de Gobierno lanzó una licitación por más de $209 millones para contratar el servicio de suministro, preparación y distribución de alimentos en los centros penitenciarios de la provincia de Panamá durante un periodo de 2,191 días calendario, equivalente a seis años.

El proceso, identificado como Licitación por Mejor Valor, contempla la atención alimentaria diaria de personas privadas de libertad, custodios y unidades policiales, con un precio unitario fijado en $.5.50 por ración completa de desayuno, almuerzo y cena.

La contratación cubrirá a una población estimada de 17,401 personas distribuidas entre los centros de La Nueva Joya, La Joya, La Joyita, el Centro Femenino de Rehabilitación, Tinajita y El Renacer.

La entrega de alimentos deberá realizarse los siete días de la semana en horarios definidos: desayuno entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m., almuerzo entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m., y cena entre 3:00 p.m. y 4:00 p.m. El MINGOB, como entidad contratante, exige ser exonerado de cualquier responsabilidad civil, laboral o fiscal derivada de la operación del servicio.

El proceso avanza tras la realización de las visitas técnicas a los centros penitenciarios, efectuadas los días 18 y 19 de septiembre de 2025.

Posteriormente, en la reunión previa y homologación del 26 de septiembre, 15 empresas manifestaron interés y participaron en la revisión del pliego de cargos.

Los oferentes deben cumplir con requisitos estrictos establecidos por el Ministerio de Salud mediante la Resolución No. 579 de 2019 y su modificación de 2020.

Entre ellos, la presentación de un menú cíclico de al menos 14 días, con valores calóricos de 2,450 calorías para hombres adultos y 1,900 para mujeres adultas, acompañado de un análisis nutricional con un margen de adecuación entre el 95 % y el 105 %, basado en las tablas del INCAP y la FAO.

El pliego también exige un plan de resocialización y capacitación para las personas privadas de libertad que participen en el servicio, con una inversión mínima del 0.25 % del valor ofertado; un plan de inversión para mejoras en infraestructura y equipos de cocina, equivalente al 0.35 %; y planes de contingencia y seguridad para garantizar la continuidad operativa.

La operación deberá usar envases reutilizables o retornables, reemplazados cada cuatro meses en cumplimiento con las normas ambientales vigentes.

La selección del contratista se realizará mediante el sistema de Licitación por Mejor Valor, con ponderaciones de 40 puntos para precio, 15 para aspectos administrativos, 15 para aspectos financieros y 30 para aspectos técnicos.

La presentación y apertura electrónica de propuestas está programada para el 5 de diciembre de 2025 a través de la plataforma PanamaCompra.

Los proponentes deberán presentar una fianza de propuesta equivalente al 10 % del valor total ofertado, con vigencia de 120 días hábiles, requisito no subsanable. El contratista adjudicado deberá entregar una fianza de cumplimiento también del 10 % del monto total del contrato, vigente durante toda su ejecución y por un año adicional para cubrir posibles vicios redhibitorios.