Parques de Bolsillo para siete corregimientos

La Alcaldía de Panamá abrió un proceso de licitación para construir Parques de Bolsillo en siete corregimientos, una iniciativa que busca recuperar remanentes viales y lotes subutilizados para convertirlos en espacios seguros, accesibles y con más áreas verdes.

En total, el municipio prevé intervenir 5,300 metros cuadrados en Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Juan Díaz, donde hoy predominan aceras deterioradas, escasa iluminación y poca arborización.

El proyecto apunta a mejorar la movilidad peatonal, reforzar la seguridad vial con aceras amplias y cruces seguros, y promover soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan el calor, mejoren la infiltración de agua y aporten biodiversidad urbana. Las estimaciones municipales señalan que 263,927 residentes serían beneficiarios directos, además de miles de usuarios del Metro que circulan cerca de los puntos planificados.

Las intervenciones incluyen desde la recuperación de remanentes viales usados como estacionamientos informales, como en Calidonia, hasta la rehabilitación de pasajes peatonales abandonados en Parque Lefevre o isletas residuales sin arborización en Juan Díaz.

Aunque la Solicitud de Información (SDI) describe los aspectos técnicos, no incluye un estimado de costos. Según los registros de Panamá Compra, no se presentaron propuestas durante el periodo habilitado para esta consulta preliminar, pese a que la Alcaldía pidió a los interesados estimar el valor de las obras.

La iniciativa busca avanzar hacia una ciudad más humana y sostenible, con espacios públicos que favorezcan el tránsito seguro, el encuentro comunitario y una mejor integración urbana.