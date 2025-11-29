‘El gobierno central ha fallado en no tratar a Colón como una zona de alto riesgo’

La crisis que atraviesa Colón no puede entenderse, según su alcalde, Diógenes Galván, sin reconocer una falla estructural del Estado panameño. Para el jefe del gobierno local, el distrito ha sido tratado durante décadas como un simple motor económico, ignorando que su condición portuaria lo convierte también en un territorio de alta vulnerabilidad social y de seguridad.'El gobierno central ha fallado en la ceguera de no tratar a Colón como una zona de alto riesgo que requiere un tratamiento especial en seguridad y en desarrollo humano', afirma Galván, convencido de que cualquier estrategia que no priorice al individuo, la prevención y el fortalecimiento comunitario está condenada a reproducir los mismos resultados.