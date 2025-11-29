Ahorros navideños alcanzan récord de $272 millones

Los ahorros de Navidad cerrarán 2025 con un monto histórico de $272 millones, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), lo que representa un incremento de $28 millones frente al año anterior, equivalente a un crecimiento del 11 %. Más de 500 mil cuentahabientes recibirán estos fondos a partir de mañana, un mecanismo que se ha consolidado como herramienta esencial para enfrentar los gastos de fin de año sin recurrir al endeudamiento.

El número de cuentas también aumentó con fuerza. Durante este 2025 se sumaron 59,565 nuevas, un alza del 13 % interanual. Este dinamismo confirma que el ahorro programado continúa siendo un producto atractivo para los hogares, especialmente en un entorno de ingresos ajustados y moderación económica.

La concentración del mercado sigue siendo marcada. El 97 % del total ahorrado —unos $264 millones— se encuentra en solo cuatro bancos. Banco General lidera con $208 millones (76.4 %), impulsado por la apertura automática de cuentas mediante plataformas digitales. Le siguen Caja de Ahorros (9.1 %), Banco Nacional de Panamá (6.6 %) y Banistmo (5.1 %). El resto de las entidades representan apenas el 2.8 % del total.

El comportamiento del ahorro navideño mantiene una dimensión social significativa: el 61% de las cuentas pertenece a mujeres, quienes acumulan $163 millones. Cerca del 70 % de todas las cuentas —tanto de hombres como de mujeres— registran saldos de hasta $500, lo que demuestra que este mecanismo es especialmente relevante para personas con ingresos limitados que necesitan planificar con anticipación.

Geográficamente, Panamá y Panamá Oeste concentran el 81 % del total, con $220 millones distribuidos en 397 mil cuentas. Les siguen Chiriquí, Colón y la región de Azuero, que suman alrededor de $33 millones entre las tres regiones.

El producto se mantiene como el segundo más importante dentro de las captaciones bancarias, detrás de los ahorros corrientes. Su crecimiento contribuye a fortalecer la disciplina financiera, reducir la dependencia del crédito de consumo y promover estabilidad en los hogares al cierre del año.