  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Copa Airlines confirma que mantiene vuelos sobre el espacio aéreo venezolano

Pasajeros hacen cola en un mostrador del Aeropuerto de Maiquetía, en Caracas (Venezuela).
Pasajeros hacen cola en un mostrador del Aeropuerto de Maiquetía, en Caracas (Venezuela).
Por
José Vilar
  • 30/11/2025 00:00
La aerolínea informó que sus vuelos sobre Venezuela continúan operando en horario diurno y bajo estrictas medidas de seguridad, mientras la FAA mantiene su nivel de alerta

La aerolínea Copa Airlines confirmó ayer, a través de un comunicado, que los vuelos sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertos, al tiempo que aseguró que sus operaciones se realizan únicamente en horarios diurnos, con altos niveles de alerta y precaución.

La compañía afirmó además que se encuentra en comunicación permanente con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la cual “ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni su posición regulatoria” respecto a las operaciones en territorio venezolano, según reza la nota de prensa.

Copa Airlines indicó, de igual forma, que cualquier variación en las condiciones actuales será comunicada de inmediato a los pasajeros, y exhortó a aquellos viajeros que tengan vuelos programados hacia o desde la ciudad de Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Por su parte, la aerolínea Wingo confirmó a la agencia EFE que mantiene su operación de vuelos desde y hacia Venezuela. “No hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano”, dijo esa fuente a la citada agencia de noticias.

El itinerario de vuelos

Tres aviones de la aerolínea Copa Airlines transitaron este sábado 29 de noviembre la ruta entre Panamá y Caracas (Venezuela). Se trata de dos aviones de pasajeros y uno de carga, de acuerdo con el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

El primer avión de pasajeros despegó de Panamá con destino a Caracas a las 12:22 p.m. Se trató del vuelo CM224, un Boeing 737 MAX 9, con capacidad máxima para 200 pasajeros y un alcance de hasta 3,550 millas náuticas. Seguidamente, a las 3:01 p.m., partió el vuelo CM223, un Boeing 737 MAX 8, con capacidad para transportar entre 172 y 210 pasajeros en su configuración de alta densidad. Un vuelo de carga también formó parte del itinerario, según el citado sitio web.

El comunicado de Copa Airlines se da el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump anunció en su red social Truth que ordenaba el cierre del espacio aéreo venezolano, en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington.

Siguiendo la advertencia de la FAA, más de ocho aerolíneas internacionales suspendieron o aplazaron sus vuelos a Venezuela. Entre ellas figuran Iberia, TAP Air Portugal, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.

En respuesta a la medida de la FAA, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocó la concesión de seis de estas aerolíneas por supuestamente sumarse a “acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”.

Lo Nuevo