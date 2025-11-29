Copa Airlines confirma que mantiene vuelos sobre el espacio aéreo venezolano

La aerolínea Copa Airlines confirmó ayer, a través de un comunicado, que los vuelos sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertos, al tiempo que aseguró que sus operaciones se realizan únicamente en horarios diurnos, con altos niveles de alerta y precaución.

La compañía afirmó además que se encuentra en comunicación permanente con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la cual “ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni su posición regulatoria” respecto a las operaciones en territorio venezolano, según reza la nota de prensa.

Copa Airlines indicó, de igual forma, que cualquier variación en las condiciones actuales será comunicada de inmediato a los pasajeros, y exhortó a aquellos viajeros que tengan vuelos programados hacia o desde la ciudad de Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Por su parte, la aerolínea Wingo confirmó a la agencia EFE que mantiene su operación de vuelos desde y hacia Venezuela. “No hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano”, dijo esa fuente a la citada agencia de noticias.