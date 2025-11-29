Universidades privadas apuntan a compra del HSF

La posible venta del Hospital Santa Fe (HSF), ubicado en la vía Simón Bolívar, en el corregimiento de Curundú, avanza en silencio desde octubre pasado. Según fuentes internas, un conglomerado de universidades privadas habría adquirido las acciones del centro médico fundado en 1984.

El aviso fue comunicado al personal mediante un correo electrónico, sin revelar el monto ni las condiciones de la operación. La transición coincide con el proceso de renovación de contratos laborales que inicia en diciembre, lo que ha generado inquietud entre trabajadores que desconocen los posibles cambios administrativos u operativos.

El grupo universitario involucrado, cuyo nombre aún no ha sido divulgado, aparentemente busca replicar esta estrategia en otras provincias del país, como parte de un plan de expansión vinculado a servicios de salud, formación y docencia.

Consultado por este medio, el Ministerio de Salud señaló que, al tratarse de una transacción entre privados, la compraventa no requiere su aval. No obstante, cualquier ampliación o modificación de servicios sí deberá ser sometida a los procesos de evaluación regulares de la entidad.

Una verificación en el sitio web de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias confirmó que el Aviso de Operación del HSF se mantiene vigente bajo la razón social Hospital Santa Fe, S.A., con fecha de inicio de actividades del 1 de abril de 1984.

Por ahora, las plataformas oficiales del hospital no han informado sobre la transacción y sus representantes tampoco han emitido un comunicado público que confirme o descarte la venta.