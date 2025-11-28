Panamá se viste de oro en Juegos Bolivarianos; surf y taekwondo también suman medallas

La delegación de Panamá continúa con buen pie en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La jornada del viernes fue encabezada por un logro importante en la gimnasia artística, que logró dos medallas de oro, además de asegurar una presea de bronce en surf y sumar otra en taekwondo, manteniendo al país en la séptima posición del medallero general.

Gimnasia artística: doble oro para Panamá en equipos e individual

En la prueba de equipos, las panameñas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia hicieron un desempeño excepcional para colgarse la medalla de oro con un puntaje total de 196.895. Colombia se quedó con la plata (190.960 puntos) y Perú con el bronce (183.828).