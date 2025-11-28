  1. Inicio
GIMNASIA

Panamá se viste de oro en Juegos Bolivarianos; surf y taekwondo también suman medallas

En la prueba de Equipos, las panameñas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia se colgaron la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos.
Por
Redacción
  • 29/11/2025 00:41
¡Histórico! La gimnasia panameña brilla en los Juegos Bolivarianos al alcanzar medallas de oro; además las disciplinas de surf y taekwondo también sumaron medallas.

La delegación de Panamá continúa con buen pie en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La jornada del viernes fue encabezada por un logro importante en la gimnasia artística, que logró dos medallas de oro, además de asegurar una presea de bronce en surf y sumar otra en taekwondo, manteniendo al país en la séptima posición del medallero general.

Gimnasia artística: doble oro para Panamá en equipos e individual

En la prueba de equipos, las panameñas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia hicieron un desempeño excepcional para colgarse la medalla de oro con un puntaje total de 196.895. Colombia se quedó con la plata (190.960 puntos) y Perú con el bronce (183.828).

Pero no fue todo, ya que el dominio se extendió a la prueba general individual, donde Alyiah Lide se llevó su segunda presea dorada al conseguir el primer lugar con 50.865 puntos.

Alyiah Lide De León con su medalla de oro alcanzada en la prueba General Individual de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. @COlimpicoPanama

Según ha informado, el Comité Olímpico de Panamá varias gimnastas panameñas lograron clasificar a las finales por Aparatos Individuales a disputarse este sábado 29 de noviembre: Hillary Heron y Alyiah Lide (Barras Asimétricas), Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez (Suelo), Hillary Heron y Tatiana Tapia (Viga), y Karla Navas (Salto). Esto representa la posibilidad de que esta disciplina siga sumando medallas.

Surf y Taekwondo Contribuyen al Medallero para Panamá

En la disciplina de surf, Kai Gale Grani aseguró su lugar en el podio tras una emocionante jornada. Después de caer en la ronda 3, Kai Gale venció consecutivamente en el repechaje 4 y 5, imponiéndose a Bruce Burgos, de Ecuador. Con esta actuación, el surfista panameño tiene ya asegurada una medalla de bronce y disputará su duelo final este sábado.

Panamá se viste de oro en Juegos Bolivarianos; surf y taekwondo también suman medallas
@COlimpicoPanama

Por su parte, el taekwondo aportó otra presea de bronce para Panamá gracias al desempeño de la atleta Karoline Castillo en la categoría Kyorugui -49 kg. Castillo derrotó (2-0) a Thais Trinidad, de Paraguay, en cuartos de final, antes de ser superada en semifinales por la peruana Alessandra Suárez (0-2), asegurando así la sexta medalla bronceada del equipo de Panamá en estos Juegos Bolivarianos.

