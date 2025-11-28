Panamá se viste de oro en Juegos Bolivarianos; surf y taekwondo también suman medallas

La delegación de Panamá continúa con buen pie en los<b><a href="/tag/-/meta/juegos-bolivarianos"> XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. </a></b>La jornada del viernes fue encabezada por un logro importante en la gimnasia artística, que logró dos medallas de oro, además de asegurar una presea de bronce en surf y sumar otra en taekwondo, manteniendo al país en la séptima posición del medallero general.<b>Gimnasia artística: doble oro para Panamá en equipos e individual</b>En la prueba de equipos, las panameñas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia hicieron un <b>desempeño excepcional para colgarse la medalla de oro con un puntaje total de 196.895. </b>Colombia se quedó con la plata (190.960 puntos) y Perú con el bronce (183.828).