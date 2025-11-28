Karoline Castillo gana bronce y suma la sexta medalla para Panamá en los Bolivarianos

La panameña Karoline Castillo logró la medalla de bronce en la categoría -49 kg de taekwondo, convirtiéndose en la sexta presea de este color para el Team Panamá en los Juegos Bolivarianos.

Su desempeño destacó en una jornada intensa para la delegación nacional.

Castillo avanzó con determinación tras vencer 2-0 a Thais Trinidad, de Paraguay, en los cuartos de final.

En semifinales cayó 0-2 ante la peruana Alessandra Suárez, resultado que la ubicó en el podio y reforzó la presencia panameña en el medallero de la disciplina de Kyorugui.

En la misma jornada compitieron los atletas Ian Romero (-68 kg) y Brenda Brooks (-57 kg). Romero fue superado 0-2 en cuartos de final por el venezolano Yohandri Granado, mientras que Brooks cayó 1-2 frente a la peruana Camila Cáceres, también en esta ronda.

La participación del taekwondo panameño continúa sumando resultados destacados en Ayacucho–Lima 2025, fortaleciendo el rendimiento general del equipo nacional en la justa regional.