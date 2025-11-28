  1. Inicio
¿Debo lavar mi árbol de Navidad? Lo que debes saber antes de decorarlo

Conoce el paso que muchos olvidan con el árbol de Navidad.
MKP Captain / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/11/2025 15:16
Los árboles de Navidad artificiales acumulan polvo durante el año, por lo que es importante limpiarlos antes de instalarlos para evitar alergias y cuidar la salud.

El árbol de Navidad es, sin duda, una de las decoraciones más tradicionales y utilizadas en todo el mundo. En torno a él se colocan los regalos y obsequios que se entregan en Nochebuena, alimentando la ilusión de las familias y, especialmente, de los niños.

Cada año, muchas personas optan por adquirir un árbol natural, mientras que otras prefieren los árboles artificiales por su durabilidad y ahorro económico. Sin embargo, pocos saben que los árboles artificiales deben limpiarse antes de instalarlos.

Aunque hayan estado guardados durante meses, estos adornos suelen acumular polvo y partículas que pueden afectar la salud, por lo que los especialistas recomiendan lavarlos o limpiarlos adecuadamente antes de colocarlos en el hogar.

Tips para lavar y limpiar tu árbol de Navidad

A continuación pasos para limpiar tu árbol de navidad antes de colocar los adornos:

Sácalo al aire libre para evitar que el polvo se quede dentro de la casa.

Sacude las ramas suavemente para quitar el polvo suelto.

Limpia con un paño húmedo con agua y un poco de jabón las ramas del árbol.

No lo mojes demasiado para evitar que se oxide la base o la estructura.

Déjalo secar bien al aire antes de llevarlo al interior.

Así ya puedes colocar tus adornos correctamente, y no olvides al finalizar la temporada navideña, guardar el árbol correctamente para evitar humedad y acumulación excesiva de polvo.

