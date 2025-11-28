¿Debo lavar mi árbol de Navidad? Lo que debes saber antes de decorarlo

El árbol de Navidad es, sin duda, una de las decoraciones más tradicionales y utilizadas en todo el mundo. En torno a él se colocan los regalos y obsequios que se entregan en Nochebuena, alimentando la ilusión de las familias y, especialmente, de los niños.

Cada año, muchas personas optan por adquirir un árbol natural, mientras que otras prefieren los árboles artificiales por su durabilidad y ahorro económico. Sin embargo, pocos saben que los árboles artificiales deben limpiarse antes de instalarlos.

Aunque hayan estado guardados durante meses, estos adornos suelen acumular polvo y partículas que pueden afectar la salud, por lo que los especialistas recomiendan lavarlos o limpiarlos adecuadamente antes de colocarlos en el hogar.