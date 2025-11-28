Alcaldía de Panamá activa el Festival City of Stars con encendido navideño y pista de hielo gratuita

La Alcaldía de Panamá anunció que este domingo 30 de noviembre se realizará el encendido simultáneo del Festival Internacional Navideño City Of Stars 2025, que iluminará 26 espacios públicos del distrito capital a partir de las 6:00 p.m.

Los encendidos se activarán de forma simultánea en tres sectores del distrito.

En Panamá Centro, las luces navideñas brillarán en: Plaza Herrera (San Felipe), Fuente Anayansi en la Cinta Costera, Parque Santa Ana, Rotonda de Curundú, los puentes y pendones CC1 y CC2 en Avenida Balboa, Calle Uruguay, Parque La Democracia en San Francisco, en Bethania en el Parque Eduardo Vallarino, en Pueblo Nuevo en las isletas de la Avenida 12 de Octubre, Calle Principal de Kuna Nega, Parque-Vereda Afroantillana en Río Abajo, Parque Amelia Denis de Icaza en El Chorrilo, Parque Porras en Calidonia y Heliodoro Patiño en Juan Díaz.

En Panamá Norte, los puntos iluminados serán: Cinta Norteña, Parque Norte (Chilibre), Junta Comunal de Las Cumbres, Parque Guarumal (Caimitillo), Parque Municipal de Alcalde Díaz y Parque Jesús Buen Pastor (San Martín).

Mientras que en Panamá Este, la iluminación abarcará: Parque Villa Catalina (Don Bosco), Parque de Las Madres (Pedregal), Parque Ciudad Jardín Las Mañanitas, Parque Infantil de Pacora, Parque Daniela Torrijos (Las Garzas) y la Rotonda La Siesta (Tocumen).