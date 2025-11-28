Alcaldía de Panamá activa el Festival City of Stars con encendido navideño y pista de hielo gratuita

Además del encendido, la Alcaldía anunció la apertura de una gran pista de patinaje en hielo de uso gratuito, uno de los principales atractivos del Festival Internacional Navideño 2025. La instalación estará ubicada en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, y será accesible para niños, jóvenes y familias.La pista forma parte de la renovada Villa Navideña, que este año ampliará su oferta con espectáculos, áreas temáticas y un variado programa de actividades para celebrar la llegada de la temporada navideña.