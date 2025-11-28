¿Necesitas gestionar el Pase-U? Ifarhu habilita horario extendido de atención

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó a la comunidad educativa que, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025, la sede de Panamá Centro implementará un horario especial de atención para la gestión de trámites correspondientes al programa <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Pase-U</a></b>.Según detalló la institución, el horario de atención durante estos días será de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.