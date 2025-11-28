  1. Inicio
¿Necesitas gestionar el Pase-U? Ifarhu habilita horario extendido de atención

El Ifarhu ajusta horario de atención para facilitar el Pase-U.
Emiliana Tuñón
  • 28/11/2025 14:39
El Ifarhu facilitará trámites del Pase-U con horario ampliado la primera semana de diciembre en la sede de Panamá Centro.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó a la comunidad educativa que, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025, la sede de Panamá Centro implementará un horario especial de atención para la gestión de trámites correspondientes al programa Pase-U.

Según detalló la institución, el horario de atención durante estos días será de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Ifarhu precisó que esta jornada extraordinaria estará dirigida exclusivamente a los centros educativos adscritos a la Dirección Provincial de Panamá Centro.

La entidad agradeció la colaboración de los acudientes y estudiantes, y reiteró su compromiso de brindar una atención organizada y eficiente durante este periodo de trámites.

