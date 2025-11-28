¿Necesitas gestionar el Pase-U? Ifarhu habilita horario extendido de atención

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó a la comunidad educativa que, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025, la sede de Panamá Centro implementará un horario especial de atención para la gestión de trámites correspondientes al programa Pase-U.

Según detalló la institución, el horario de atención durante estos días será de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.