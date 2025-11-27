¡Atención acudientes! Meduca aclara dudas sobre Escuela para Padres

Este programa Escuela para Padres: “Escuchar para Sanar”, impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca) junto al Despacho de la Primera Dama, nace del poderoso mensaje de la historia de TILO, recordando que escuchar también es un acto de amor que transforma.

El Meduca aclaró algunas dudas sobre el programa, indicando que si un acudiente tiene varios hijos en la escuela, puede asistir a un solo taller en el centro educativo de su conveniencia, ya que el contenido es el mismo a nivel nacional.

Por motivos laborales o de justificación, los acudientes deberán presentar la constancia de asistencia que se entrega en el centro educativo.

En caso de que el acudiente principal no pueda asistir, puede asistir el segundo acudiente registrado; si este tampoco puede, se podrá autorizar a un familiar cercano. En ambos casos, será necesario presentar una nota de autorización y copia de la cédula del acudiente principal.