¡Atención acudientes! Meduca aclara dudas sobre Escuela para Padres

Por
Emiliana Tuñón
  • 27/11/2025 14:14
El programa Escuela para Padres: “Escuchar para Sanar”, es un espacio creado para abrazar las emociones, fortalecer los lazos familiares y prevenir cualquier forma de maltrato.

Este programa Escuela para Padres: “Escuchar para Sanar”, impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca) junto al Despacho de la Primera Dama, nace del poderoso mensaje de la historia de TILO, recordando que escuchar también es un acto de amor que transforma.

El Meduca aclaró algunas dudas sobre el programa, indicando que si un acudiente tiene varios hijos en la escuela, puede asistir a un solo taller en el centro educativo de su conveniencia, ya que el contenido es el mismo a nivel nacional.

Por motivos laborales o de justificación, los acudientes deberán presentar la constancia de asistencia que se entrega en el centro educativo.

En caso de que el acudiente principal no pueda asistir, puede asistir el segundo acudiente registrado; si este tampoco puede, se podrá autorizar a un familiar cercano. En ambos casos, será necesario presentar una nota de autorización y copia de la cédula del acudiente principal.

Meduca confirma que Escuela para Padres será requisito para acceder al pago del Pase-U

El Meduca confirmó que la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito indispensable para que los estudiantes puedan acceder al pago del Pase-U.

El taller se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre en las 16 regiones educativas del país. Este espacio está diseñado para promover la gestión emocional, mejorar la convivencia en el hogar y prevenir situaciones de maltrato.

Según el cronograma difundido por MEDUCA, el taller se realizará en dos turnos: jornada matutina de 10:30 a.m. a 12:00 m.d. y jornada vespertina de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

