Shakira y su posible gira por Centroamérica en 2026: Esto es lo que se sabe

Los fanáticos de Shakira en Centroamérica se mostraron sorprendidos y emocionados tras la confirmación de que su tour “Las mujeres ya no lloran” llegará a la región en 2026.

En una entrevista desde Chile con la influencer panameña Marelisa Him, quien fue invitada al concierto por el equipo de Shakira, la creadora de contenido relató que formó parte de la apertura del show, denominada Camina con la Loba, donde aparecía detrás de la cantante junto con otros creadores de contenido.

Durante la entrevista, la cantante colombiana expresó su cariño por el público centroamericano y aseguró que espera verlos muy pronto.

“Yo los quiero mucho a ustedes y espero verlos muy pronto en Centroamérica con la gira en 2026”, afirmó Shakira, confirmando oficialmente que su tour llegará a la región.