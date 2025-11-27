  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Shakira y su posible gira por Centroamérica en 2026: Esto es lo que se sabe

La cantante colombiana expresó su cariño por el público centroamericano.
La cantante colombiana expresó su cariño por el público centroamericano. @shakira
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/11/2025 13:56
El ‘tour’ ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira llegará a Centroamérica en 2026, según confirmó la cantante.

Los fanáticos de Shakira en Centroamérica se mostraron sorprendidos y emocionados tras la confirmación de que su tour “Las mujeres ya no lloran” llegará a la región en 2026.

En una entrevista desde Chile con la influencer panameña Marelisa Him, quien fue invitada al concierto por el equipo de Shakira, la creadora de contenido relató que formó parte de la apertura del show, denominada Camina con la Loba, donde aparecía detrás de la cantante junto con otros creadores de contenido.

Durante la entrevista, la cantante colombiana expresó su cariño por el público centroamericano y aseguró que espera verlos muy pronto.

“Yo los quiero mucho a ustedes y espero verlos muy pronto en Centroamérica con la gira en 2026”, afirmó Shakira, confirmando oficialmente que su tour llegará a la región.

Shakira regresa a Centroamérica: estos son los siete países que podrían recibirla

Aunque Shakira no ha confirmado con exactitud los países que visitará en 2026 con su tour, estos son los siete países de Centroamérica que podrían recibirla:

Belice

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Los países de Centroamérica, ubicados entre México y Colombia, esperan con entusiasmo la llegada de la cantante, que sería muy esperada por sus fanáticos en toda la región.

En 2025, estos países quedaron fuera del recorrido de la gira, lo que generó decepción entre miles de seguidores.

Lo Nuevo