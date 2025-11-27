Rómulo Roux obtiene el 5to lugar y concluye su participación en Juegos Bolivarianos

El jinete panameño <b><a href="/tag/-/meta/romulo-roux">Rómulo Roux</a></b> finalizó su participación en la modalidad de Concurso Completo de los<a href="/tag/-/meta/juegos-bolivarianos"> <b>XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025</b></a> logrando un destacado quinto lugar en la clasificación general. La competencia ecuestre culminó este jueves 27 de noviembre, según informó el <b><a href="/tag/-/meta/cop-comite-olimpico-de-panama">Comité Olímpico de Panamá.</a></b>Montando a <i>Cornelius Bo</i>, Roux demostró una participación sólida a lo largo de las<b> tres pruebas que incluye el Concurso Completo</b>. Inició con una excelente actuación en la prueba de <b>Adiestramiento</b>, donde se posicionó en el tercer lugar con 29.4 puntos.