Rómulo Roux obtiene el 5to lugar y concluye su participación en Juegos Bolivarianos

El jinete panameño Rómulo Roux finalizó su participación en la modalidad de Concurso Completo de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 logrando un destacado quinto lugar en la clasificación general.

La competencia ecuestre culminó este jueves 27 de noviembre, según informó el Comité Olímpico de Panamá.

Montando a Cornelius Bo, Roux demostró una participación sólida a lo largo de las tres pruebas que incluye el Concurso Completo. Inició con una excelente actuación en la prueba de Adiestramiento, donde se posicionó en el tercer lugar con 29.4 puntos.