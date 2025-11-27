Rómulo Roux obtiene el 5to lugar y concluye su participación en Juegos Bolivarianos

  1. Inicio
Rómulo Roux logra quinto lugar en el Concurso Completo de Ayacucho-Lima 2025
Por
Redacción
  • 27/11/2025 20:52
Una destacada participación logró Rómulo Roux en el Concurso Completo de ecuestre en los Juegos Boliviarianos de Ayacucho-Lima 2025.

El jinete panameño Rómulo Roux finalizó su participación en la modalidad de Concurso Completo de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 logrando un destacado quinto lugar en la clasificación general.

La competencia ecuestre culminó este jueves 27 de noviembre, según informó el Comité Olímpico de Panamá.

Montando a Cornelius Bo, Roux demostró una participación sólida a lo largo de las tres pruebas que incluye el Concurso Completo. Inició con una excelente actuación en la prueba de Adiestramiento, donde se posicionó en el tercer lugar con 29.4 puntos.

Posteriormente, Roux se ubicó en el quinto puesto tanto en la Prueba Cross Country (sumando 13.2 puntos) como en la Prueba de Salto (con 4.0 puntos).

Con un puntaje total de 46.6, Roux ocupó la quinta posición entre los 15 competidores.

En los próximos días, verá acción el resto del equipo ecuestre de Panamá en estos Juegos Bolivarianos con la participación de Tatiana Roux sobre Impressive JB y Victoria Heurtematte sobre Scarlett Du Sart Z, ambas en salto ecuestre.

