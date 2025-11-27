IATA insta a Venezuela a revertir revocación de permisos y garantizar conectividad aérea

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) exhortó al gobierno de Venezuela a reconsiderar su decisión de revocar los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que suspendieron temporalmente sus vuelos desde y hacia el país tras las alertas de seguridad aérea emitidas por Estados Unidos y España.

De acuerdo con la organización, las aerolíneas actuaron bajo criterios de seguridad, priorizando la protección de pasajeros y tripulaciones ante un escenario calificado de riesgo elevado. Las compañías afectadas señalaron además que mantienen su disposición de reanudar operaciones tan pronto como existan garantías suficientes para operar sin comprometer la seguridad operacional.

La IATA destacó que sus miembros tienen un compromiso permanente con la conectividad de Venezuela y subrayó la importancia de mantener canales de diálogo con las autoridades para encontrar soluciones conjuntas que permitan restablecer los vuelos de manera segura y eficiente.

La asociación también solicitó al gobierno venezolano brindar aclaraciones oportunas sobre las recomendaciones y condiciones comunicadas, que motivaron la suspensión temporal de los servicios internacionales.

Según IATA, contar con información clara y coordinada es clave para preservar la seguridad aérea y evitar afectaciones adicionales a miles de pasajeros.

El organismo internacional reiteró su voluntad de cooperar con las autoridades venezolanas para asegurar que las decisiones adoptadas prioricen tanto la seguridad operacional como la continuidad de la conexión aérea del país con el resto del mundo.